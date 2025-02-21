Конгрес США не схвалить додаткову допомогу Україні – Джонсон

На думку Джонсона, виділення коштів Україні слід припинити, оскільки "все це триває надто довго" і потрібно завершити війну.

Американський Конгрес не схвалюватиме нову допомогу Україні, заявив у четвер, 20 лютого, спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон.

Про це повідомляє DW.

В ефірі телеканалу Newsmax Джонсон сказав, що не бачить інтересу до надання подальшої допомоги Києву і, на його думку, виділення коштів Україні слід припинити, оскільки "все це триває надто довго", до цього “ні в кого немає апетиту” і спочатку слід завершити війну рф проти України.

"І я можу сказати вам, що наші європейські союзники також усвідомлюють цю потребу", - додав Джонсон.

Питання бюджету у Штатах вирішує насамперед Палата представників, де наразі більшість мають республіканці, які підтримують політику американського президента Дональда Трампа. Також республіканці мають більшість у Сенаті.

Трамп, який неодноразово погрожував припинити американську допомогу Києву, днями назвав українського президента Володимира Зеленського “диктатором” та підтримав ідею проведення президентських виборів в Україні — таким заявам передували переговори делегацій США та рф у Саудівській Аравії. На тлі такої риторики американського лідера у Європи виникло занепокоєння, що Вашингтон і москва можуть укласти “мирну угоду” на вигідних для росії умовах.