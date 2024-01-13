Конгрес США обговорює конфіскацію російських активів на користь України

Ідея надати Україні кошти рф подобається переважній більшості американського політикума.

Україна може отримати мільярди доларів російських державних активів, заморожених на Заході після початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Джо Байден заявив, що підтримує ініціативи, що спрямовані на конфіскацію заморожених у США державних російських активів на користь України. Оглядачі вказують: нагальності питанню конфіскації додали затримки із затвердженням великих пакетів допомоги Україні в США та ЄС, що змусило союзників подивитись на інші можливості.

В США Конгрес продовжує дискутувати щодо додаткового фінансування для подальших пакетів допомоги Києву обсягом понад 60 мільярдів доларів, який, за наполяганням Республіканської партії, має стати частиною законопроєкту, що також передбачає посилення імміграційних правил. В ЄС чотирирічний пакет допомоги обсягом 50 мільярдів євро все ще не затверджено. Саме затримка зі схваленням додаткової допомоги Україні підштовхнула Байдена просити Конгрес про повноваження для конфіскації російських активів, вважає британський економіст Тімоті Еш.

"Гадаю, це чіткий сигнал, що адміністрація США дійшла висновку, що фінансова підтримка України застрягла в Конгресі, це 61 мільярд доларів. Також майже 50 мільярдів євро підтримки від Європейського Союзу затримує Віктор Орбан", - каже Еш.

Американський Конгрес без зволікань схвалить конфіскацію активів Кремля на користь України, адже цей крок має широку підтримку, переконаний американський економіст Андерс Аслунд.

"Цей крок давно назрів, і я дуже щасливий, що президент Байден просуває це. Конгрес, як видається, переважною більшістю це підтримує. Обидві партії. Тому це буде відносно легко досягнути", - каже Аслунд.