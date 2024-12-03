Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Конгрес США опублікував результати розслідування звідки з'явився Covid-19

03 грудня 2024, 14:33
Конгрес США опублікував результати розслідування звідки з'явився Covid-19
Фото: з вільних джерел
Вірус має унікальні біологічні характеристики, які не зустрічаються в природі

Комітет Палати представників США під керівництвом республіканців завершив дворічне розслідування щодо походження коронавірусу. Вони дійшли висновку, що вірус, ймовірно, має лабораторне походження та поширився через витік з лабораторії в місті Ухань.

Про це йдеться у доповіді Спеціального підкомітету з коронавірусної пандемії Конгресу США.

Зазначається, що вірус має унікальні біологічні характеристики, які не зустрічаються в природі. Також усі випадки Covid-19, за даними експертів, виникли внаслідок одного введення в організм людини, що суперечить попереднім пандеміям із природним походженням.
 
У звіті повідомляється, що Ухань є місцем розташування провідної китайської лабораторії з досліджень Sars, яка займалася підвищенням функціональності вірусів за недостатнього рівня біобезпеки.
 
Також зауважується, що восени 2019 року дослідники Уханьського інституту вірусології захворіли на вірус, схожий на Covid-19, за кілька місяців до офіційного виявлення вірусу. У доповіді йдеться, якби існували докази природного походження, вони вже були б знайдені, проте наразі цього не сталося.
 
У звіті також критикуються заходи, які були спрямовані на пом'якшення наслідків Covid-19 – соціальне дистанціювання та масковий режим. Стверджується, що "тривалі локдауни завдали незмірної шкоди не лише американській економіці, а й психічному та фізичному здоров'ю американців, особливо негативно вплинувши на молодих громадян".

 

війна в Україніросія окупантиковід

Останні матеріали

Цікаво про Сирію. Чому наступ відбувся в Ідлібі, а потім і в Алеппо – Том Купер
Політика
Цікаво про Сирію. Чому наступ відбувся в Ідлібі, а потім і в Алеппо – Том Купер
Переклад iPress – 03 грудня 2024, 15:20
Кремль святкує призначення Трампа в свій уряд. Час скористатися цим – Джулія Девіс
Політика
Кремль святкує призначення Трампа в свій уряд. Час скористатися цим – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 грудня 2024, 12:35
росіяни не мають успіхів в Курській області. Просування з великими втратами лише на стику південного і східного театру воєнних дій – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни не мають успіхів в Курській області. Просування з великими втратами лише на стику південного і східного театру воєнних дій – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 грудня 2024, 23:05
Сирійські повстанці нищать режим Асада в Сирії. кремль намагатиметься нашкребти сили, щоб не втратити Сирію – Том Купер
Політика
Сирійські повстанці нищать режим Асада в Сирії. кремль намагатиметься нашкребти сили, щоб не втратити Сирію – Том Купер
Переклад iPress – 02 грудня 2024, 16:03
Технології
"Зоряні війни" та Україна. Військове застосування автономності та штучного інтелекту – Мік Раян
Переклад iPress – 02 грудня 2024, 13:09
Україна в НАТО, а росія з окупованими територіями? Байдена слід притягнути до відповідальності – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Україна в НАТО, а росія з окупованими територіями? Байдена слід притягнути до відповідальності – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 грудня 2024, 02:41
Трамп доручив Україну Кіту Келлогу. На що очікувати від його призначення
Політика
Трамп доручив Україну Кіту Келлогу. На що очікувати від його призначення
29 листопада 2024, 15:38
Натисніть на
Політика
Натисніть на "Грузинську мрію". Віддати Грузію на поталу кремлю було б великою геополітичною помилкою – Atlantic Council
Переклад iPress – 29 листопада 2024, 11:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється