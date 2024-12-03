Конгрес США опублікував результати розслідування звідки з'явився Covid-19

Вірус має унікальні біологічні характеристики, які не зустрічаються в природі

Комітет Палати представників США під керівництвом республіканців завершив дворічне розслідування щодо походження коронавірусу. Вони дійшли висновку, що вірус, ймовірно, має лабораторне походження та поширився через витік з лабораторії в місті Ухань.

Про це йдеться у доповіді Спеціального підкомітету з коронавірусної пандемії Конгресу США.

Зазначається, що вірус має унікальні біологічні характеристики, які не зустрічаються в природі. Також усі випадки Covid-19, за даними експертів, виникли внаслідок одного введення в організм людини, що суперечить попереднім пандеміям із природним походженням.

У звіті повідомляється, що Ухань є місцем розташування провідної китайської лабораторії з досліджень Sars, яка займалася підвищенням функціональності вірусів за недостатнього рівня біобезпеки.