Конгрес США погодив конфіскацію активів рф на користь України

Сьогодні Сенат Сполучених Штатів затвердив поправку сенатора від Республіканської партії Ліндсі Грема до закону про фінансування американського уряду щодо конфіскації активів російських олігархів та їхнє передання на користь України.

Про це пише CNN.

"Ця поправка дозволить міністерству юстиції через державного секретаря передати кошти, отримані від заарештованих активів олігархів або інших суб'єктів, що потрапили під санкції, народу України", – прокоментував Грем.

Він додав, що його ініціатива "буде справжньою знахідкою для багатостраждального народу України" і дозволить "полегшити тягар американських платників податків".

Нагадаємо, відповідна поправка була внесена двопартійною групою сенаторів на чолі з демократом Майклом Беннетом та республіканцем Ліндсі Гремом на початку жовтня.

У документі сенатори пропонували наділити президента США надзвичайними повноваженнями з цього приводу та запровадити нові процедури, які дозволять конфіскувати активи, набуті злочинним шляхом, і спрямовувати їх на допомогу Україні, строком на три роки, до 2025 року.

Також вони передбачають і судові гарантії поваги до права власності, щоб уникнути звинувачень у свавіллі: сповіщення власника майна та можливість перегляду рішення в судовому порядку, включно з апеляцією.