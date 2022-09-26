Конгрес США попередньо погодив виділення Україні додаткових $12 млрд допомоги
Про це повідомляє Reuters.
За словами співрозмовника агенції, члени Конгресу домовилися також виділити фінансування для переселення біженців із Афганістану.
Зазначимо, що Конгрес має час до опівночі п'ятниці, щоб ухвалити новий бюджет, інакше в країні оголошується шатдаун – державні установи припиняють роботу до ухвалення закону про бюджет.
Нагадаємо, на початку вересня стало відомо, що президент США Джо Байден просить Конгрес виділити Україні 11,7 млрд доларів як екстрену допомогу.
Білий дім стверджував, що кошти необхідні для підтримки темпів надання допомоги Україні протягом перших трьох місяців 2023 року фінансового року, який починається на початку жовтня.
Загалом Сполучені Штати виділили Україні близько 17 млрд доларів допомоги в галузі безпеки з моменту початку роботи адміністрації Байдена, з них майже 16 млрд доларів з початку вторгнення Росії 24 лютого.
Раніше повідомлялось, що Британія перша запровадила санкції проти росії через "референдуми".
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