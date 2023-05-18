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Конгресмени США направили лист Байдену із закликом надати Україні F-16 – NYT

18 травня 2023, 15:07
Конгресмени США направили лист Байдену із закликом надати Україні F-16 – NYT
Бойові літаки F-16. Фото: images2.alphacoders.com
Лист підписали 14 американських конгресменів.

В американському Конгресі просять президента Джо Байдена розблокувати постачання винищувачі F-16 до України. Група, до якої увійшли 14 демократів та республіканців, направила до його адміністрації відповідного листа.

Про це повідомляє New York Times.

Звернення координував демократ від штату Мен Джаред Голден. Політики наголошують, що передавання цих сучасних літаків українським Збройним силам є необхідним для "ефективного припинення цієї війни на справедливих умовах".

"Як ми бачили, наші союзники спочатку не наважувалися надати танки Україні. Лідерство США має вирішальне значення для надання Києву додаткових ресурсів та нових можливостей", – йдеться у листі до Білого дому.

Автори листа наголошують, що лідерство Сполучених Штатів має вирішальне значення для надання Києву додаткових ресурсів і нових можливостей. Конгресмени додають, що це доводять випадки початкової нерішучості союзників надати Україні сучасні танки.

війна в УкраїніБайден.СШАросія окупантивинищувачіF-16

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