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ПОЛІТИКА

Конгрес США розгляне законопроєкт про допомогу Україні не раніше середини березня

17 лютого 2024, 13:41
Конгрес США розгляне законопроєкт про допомогу Україні не раніше середини березня
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
За словами МакКола, займуться законопроєктом про видатки.

Голова Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Майкл МакКол заявив, що очолювана республіканцями Палата розгляне прохання президента Джо Байдена про виділення Україні додаткових мільярдів доларів допомоги не раніше середини березня, після того, як вона обговорить більш вагомі законопроєкти про видатки.

Про це повідомляє Reuters.

"Я не хочу говорити за спікера, але я думаю, що він хоче спершу пройти через процес виділення асигнувань — що приведе нас до 8 березня — а вже потім розглядати додаткову допомогу", — повідомив МакКол журналістам на сніданку, організованому виданням Christian Science Monitor.

Сенат, контрольований демократами, ухвалив пакет військової допомоги Україні, Ізраїлю та іншим союзникам на суму 95,34 млрд доларів незадовго до світанку 13 лютого, однак спікер Палати представників від Республіканської партії Майк Джонсон заявив, що палата не поспішатиме з розглядом сенатського законопроекту.

Прихильники України з обох партій закликали Джонсона діяти швидко щодо подальшої допомоги Україні, посилаючись на нагальну потребу Києва в боєприпасах та інших матеріальних засобах.

Минулого місяця Конгрес ухвалив тимчасовий законопроект про фінансування федерального уряду лише до початку березня, інакше уряд буде змушений припинити роботу.

Конгрес СШАдопомога Україні

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