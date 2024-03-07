Конгрес США розслідує використання окупантами терміналів Starlink – WP

Розслідування ініціювали демократи в Палаті представників США Джеймі Раскін і Роберт Гарсія.

Конгресмени від Демократичної партії ініціювали перевірку компанії SpaceX Ілона Маска через застосування Starlink російськими окупантами на фронті.



Про це пише The Washington Post.

Демократи в Палаті представників США Джеймі Раскін і Роберт Гарсія заявили журналістам, що стурбовані повідомленнями української розвідки щодо використання російськими загарбниками Starlink.

Конгресмени надіслали листа президентці SpaceX Гвінн Шотвелл, у якому вказали, що імовірне використання росією Starlink "становить серйозну загрозу безпеці України, життю українців і національній безпеці США".



"Ми стурбовані тим, що ви, можливо, не маєте належних запобіжних заходів і політики", – йдеться в документі, який опинився в розпорядженні WP.