Конгрес США схвалив передачу Україні заморожених активів росії

Комітет в закордонних справах Палати представників американського Конгресу США підтримав більшістю голосів двопартійний законопроєкт про використання конфіскованих російських активів для допомоги Україні.

Про це йдеться в рішенні Комітету закордонних справах.

Документ на розгляд вніс член Палати представників Майкл МакКол.

"Законопроєкт також унеможливлює повернення російських активів до рф, поки вона не виплатить компенсацію Україні" - сказав МакКол.

Цей законопроєкт вимагає від адміністрації президента США Джо Байдена передати Україні заморожені активи росії.

Законопроєкт уповноважує державного секретаря США надати додаткову допомогу Україні, використовуючи активи, конфісковані у Центрального банку російської федерації, та інші суверенні активи рф.

Так закон передбачає, що держсекретар спільно з Агентством США з міжнародного розвитку протягом 180 днів після набрання чинності законом має надати відповідним комітетам Конгресу оцінку найбільш нагальних потреб України у відновленні, допомозі в галузі безпеки та гуманітарної допомоги.

"Нам потрібен план якомога швидшої перемоги, і цей план має гарантувати, що США не будуть нести цей тягар самотужки. Саме тому я вніс на розгляд законопроєкт про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців… Настав час, щоб росія розплачувалась за війну, яку вона розпочала", - сказав член Палати представників Майкл МакКол.