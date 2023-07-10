Конгрес США ухвалив рішення про продаж Франції ракет Hellfire на $200 млн

Про деталі контракту поки нічого не відомо.

Державний департамент США ухвалив можливість продажу Франції 1515 протитанкових ракет AGM-114R2 Hellfire та супутнього обладнання.

Про це повідомляє Управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США.

Зазначається, що уряд Франції звернувся до Штатів з проханням продати їм таких ракет на понад 203 млн доларів США. Тепер Держдеп повідомив про цю операцію Конгрес.

У відомстві зазначили, що такий продаж сприятиме посиленню безпеки країни НАТО, що вплине на політичну та економічну стабільність в Європі.

AGM-114R2 Hellfire - це протитанкова ракета класу "повітря-земля", яка запускається з гелікоптерів, БПЛА, літаків та наземного транспорту без прямого візуального контакту.