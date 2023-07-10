Конгрес США ухвалив рішення про продаж Франції ракет Hellfire на $200 млн
Державний департамент США ухвалив можливість продажу Франції 1515 протитанкових ракет AGM-114R2 Hellfire та супутнього обладнання.
Про це повідомляє Управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США.
Зазначається, що уряд Франції звернувся до Штатів з проханням продати їм таких ракет на понад 203 млн доларів США. Тепер Держдеп повідомив про цю операцію Конгрес.
У відомстві зазначили, що такий продаж сприятиме посиленню безпеки країни НАТО, що вплине на політичну та економічну стабільність в Європі.
AGM-114R2 Hellfire - це протитанкова ракета класу "повітря-земля", яка запускається з гелікоптерів, БПЛА, літаків та наземного транспорту без прямого візуального контакту.