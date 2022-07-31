ПОЛІТИКА НОВИНИКонгрес США веде розробку критеріїв щодо визнання Росії державою, яка спонсорує тероризм.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Конгрес США встановить критерії для визнання Росії спонсором тероризму, - Держдеп
Однак, це не сильно вплине на санкції, які вже діють проти країни
Фото: AFP
представниці Держдепартаменту США Андреа Калан в ефірі телемарафону.
"Коли йдеться про спонсорування тероризму - існують критерії. Нам потрібно встановити ці критерії, щоб назвати країну спонсором тероризму. Наш Конгрес встановить ці критерії", - заявила Калан.
Також Калан відзначила, що визнання Росії спонсором тероризму не сильно змінить санкції проти неї.
"Тому, що ті ж санкції, найсильніші санкції, які вже існують, вони схожі на ті санкції, які застосовуються, коли країна визначається спонсором тероризму" - заявила вона.
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