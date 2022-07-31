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Конгрес США встановить критерії для визнання Росії спонсором тероризму, - Держдеп

Однак, це не сильно вплине на санкції, які вже діють проти країни
Конгрес США веде розробку критеріїв щодо визнання Росії державою, яка спонсорує тероризм.
Конгрес США встановить критерії для визнання Росії спонсором тероризму, - Держдеп Фото: AFP

представниці Держдепартаменту США Андреа Калан в ефірі телемарафону.

"Коли йдеться про спонсорування тероризму - існують критерії. Нам потрібно встановити ці критерії, щоб назвати країну спонсором тероризму. Наш Конгрес встановить ці критерії", - заявила Калан.

Також Калан відзначила, що визнання Росії спонсором тероризму не сильно змінить санкції проти неї.

"Тому, що ті ж санкції, найсильніші санкції, які вже існують, вони схожі на ті санкції, які застосовуються, коли країна визначається спонсором тероризму" - заявила вона.

 
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31 07 2022 12:32
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