Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Конгрес США заборонив WhatsApp на робочих пристроях

24 червня 2025, 15:44
Конгрес США заборонив WhatsApp на робочих пристроях
Фото: з відкритих джерел
У материнській компанії Meta не погодилися з характеристиками, які дали їхньому застосунку.

Головний адміністративний директор Палати представників США повідомив співробітників, що месенджер WhatsApp тепер заборонений на їхніх робочих пристроях.

Про це пише Axios.

Заборону пояснили відсутністю прозорості в тому, як застосунок захищає дані користувачів, відсутністю шифрування збережених даних та іншими потенційними ризиками безпеки. За його словами, прийнятними альтернативами WhatsApp є Microsoft Teams, Wickr, Signal, iMessage та FaceTime.

У материнській компанії Meta не погодилися з характеристиками, які дали їхньому застосунку. Речник компанії Енді Стоун в X написав, що повідомлення у WhatsApp за замовчуванням шифруються наскрізним шифруванням. За його словами, це вищий рівень безпеки, ніж у більшості програм зі списку, схваленого головним адміністративним директором.

Заборона з’явилася на тлі заходів, що їх Конгрес вживає для обмеження програм штучного інтелекту, які вважають ризикованими. За останні роки в Конгресі ввели принаймні часткові заборони на програми DeepSeek, ByteDance та Microsoft Copilot. Стосовно ChatGPT, дозволили використовувати лише платну версію ChatGPT Plus.

Конгрес СШАwhatsapp

Останні матеріали

ГУЛАГ 2.0. росія знову відкриває табори – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
ГУЛАГ 2.0. росія знову відкриває табори – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 24 червня 2025, 14:00
Суперечливі російські наративи. кремль розглядає Стратегічний оборонний огляд Великої Британії як оголошення війни – RUSI
Політика
Суперечливі російські наративи. кремль розглядає Стратегічний оборонний огляд Великої Британії як оголошення війни – RUSI
Переклад iPress – 24 червня 2025, 11:34
Новий ракетний удар по тренувальній базі. Минулого тижня ЗСУ успішно протистояли наступам та атакам росіян – Дональд Гілл
Політика
Новий ракетний удар по тренувальній базі. Минулого тижня ЗСУ успішно протистояли наступам та атакам росіян – Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 червня 2025, 07:22
Командос, секретні операції та безпілотники. Чому країни раптом почали транслювати операції своїх спецслужб – Wall Street Journal
Політика
Командос, секретні операції та безпілотники. Чому країни раптом почали транслювати операції своїх спецслужб – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 червня 2025, 15:13
Іран відволікає. Не забувайте про Україну – Філліпс О'Брайен
Іран відволікає. Не забувайте про Україну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 червня 2025, 12:34
Операція
Політика
Операція "безмежна мудрість". Як Трамп вміє в дипломатію та переговори з Іраном – Том Купер
Переклад iPress – 23 червня 2025, 08:35
Кібервійна з росією можлива. Тактика росії за кордоном та сама, що й проти власних громадян – Едвард Лукас
Політика
Кібервійна з росією можлива. Тактика росії за кордоном та сама, що й проти власних громадян – Едвард Лукас
Переклад iPress – 20 червня 2025, 14:06
Темний володар Кремнієвої долини. Пітер Тіль входить у чат – Керол Кадвалладр
Політика
Темний володар Кремнієвої долини. Пітер Тіль входить у чат – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 20 червня 2025, 12:02
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється