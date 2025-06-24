Конгрес США заборонив WhatsApp на робочих пристроях
Головний адміністративний директор Палати представників США повідомив співробітників, що месенджер WhatsApp тепер заборонений на їхніх робочих пристроях.
Про це пише Axios.
Заборону пояснили відсутністю прозорості в тому, як застосунок захищає дані користувачів, відсутністю шифрування збережених даних та іншими потенційними ризиками безпеки. За його словами, прийнятними альтернативами WhatsApp є Microsoft Teams, Wickr, Signal, iMessage та FaceTime.
У материнській компанії Meta не погодилися з характеристиками, які дали їхньому застосунку. Речник компанії Енді Стоун в X написав, що повідомлення у WhatsApp за замовчуванням шифруються наскрізним шифруванням. За його словами, це вищий рівень безпеки, ніж у більшості програм зі списку, схваленого головним адміністративним директором.
Заборона з’явилася на тлі заходів, що їх Конгрес вживає для обмеження програм штучного інтелекту, які вважають ризикованими. За останні роки в Конгресі ввели принаймні часткові заборони на програми DeepSeek, ByteDance та Microsoft Copilot. Стосовно ChatGPT, дозволили використовувати лише платну версію ChatGPT Plus.