Конгрес США заборонив WhatsApp на робочих пристроях

У материнській компанії Meta не погодилися з характеристиками, які дали їхньому застосунку.

Головний адміністративний директор Палати представників США повідомив співробітників, що месенджер WhatsApp тепер заборонений на їхніх робочих пристроях.

Про це пише Axios.

Заборону пояснили відсутністю прозорості в тому, як застосунок захищає дані користувачів, відсутністю шифрування збережених даних та іншими потенційними ризиками безпеки. За його словами, прийнятними альтернативами WhatsApp є Microsoft Teams, Wickr, Signal, iMessage та FaceTime.

У материнській компанії Meta не погодилися з характеристиками, які дали їхньому застосунку. Речник компанії Енді Стоун в X написав, що повідомлення у WhatsApp за замовчуванням шифруються наскрізним шифруванням. За його словами, це вищий рівень безпеки, ніж у більшості програм зі списку, схваленого головним адміністративним директором.

Заборона з’явилася на тлі заходів, що їх Конгрес вживає для обмеження програм штучного інтелекту, які вважають ризикованими. За останні роки в Конгресі ввели принаймні часткові заборони на програми DeepSeek, ByteDance та Microsoft Copilot. Стосовно ChatGPT, дозволили використовувати лише платну версію ChatGPT Plus.