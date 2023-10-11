Матеріали:
Теми:

Конгрес США збирається надати Ізраїлю 2 мільярди доларів на ППО

11 жовтня 2023, 09:57
Конгрес США збирається надати Ізраїлю 2 мільярди доларів на ППО
Фото: з вільного доступу
Впродовж останніх кількох днів ізраїльська система ППО перехопила понад 3200 ворожих ракет.

Група Конгресменів США представили закон про виділення Ізраїлю додаткових 2 млрд доларів на систему протиповітряної оборони "Залізний купол".

Про це повідомляє співавторка законопроєкту конгресмен Клаудія Тенні.

"Я однозначно підтримую право Ізраїлю на самооборону. Без критичної системи "Залізний купол", яка перехоплює палестинські ракети в повітрі набагато більше мирних жителів було б поранено або вбито", - заявила Тенні.

Вона додала, що за останні кілька днів ізраїльська система ППО перехопила понад 3200 ворожих ракет.

Стверджується, що закон про додаткові асигнування на операцію "Залізні мечі", яку оголосив Єрусалим після вторгнення Хамасу отримав широку підтримку в Конгресі США.

"Ізраїль має абсолютне право захищати себе та свій народ від терористів, які не вірять, що він має право на існування, і він повинен мати для цього засоби", - сказав конгресмен Міллер.

Ізраїльдопомога УкраїніППОвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Подарунок Хамаса владіміру путіну. Але монстра Франкенштейна створює Іран – Politico
Політика
Подарунок Хамаса владіміру путіну. Але монстра Франкенштейна створює Іран – Politico
Переклад iPress – 11 жовтня 2023, 12:50
Несподіванка у майбутній війні неминуча. Але слід вчитися її враховувати – Мік Раян
Політика
Несподіванка у майбутній війні неминуча. Але слід вчитися її враховувати – Мік Раян
Переклад iPress – 10 жовтня 2023, 23:10
Американці вбачають у Байдені Брежнєва. Європа повинна підготуватися до перемоги Трампа – Едвард Лукас
Політика
Американці вбачають у Байдені Брежнєва. Європа повинна підготуватися до перемоги Трампа – Едвард Лукас
Переклад iPress – 10 жовтня 2023, 15:41
Зловтіха та глузування. російські пропагандисти радіють загибелі ізраїльтян – Джулія Девіс
Cуспільство
Зловтіха та глузування. російські пропагандисти радіють загибелі ізраїльтян – Джулія Девіс
Переклад iPress – 10 жовтня 2023, 11:13
За нападом Хамасу на Ізраїль стоять росія та Іран. Докази є – Інститут Роберта Ленсінга
Політика
За нападом Хамасу на Ізраїль стоять росія та Іран. Докази є – Інститут Роберта Ленсінга
Переклад iPress – 10 жовтня 2023, 08:43
Наслідки нападу ХАМАСу для війни в Україні. Ви можете не цікавитися війною, але війна цікавиться вами – Філліпс О'Брайєн
Політика
Наслідки нападу ХАМАСу для війни в Україні. Ви можете не цікавитися війною, але війна цікавиться вами – Філліпс О'Брайєн
Переклад iPress – 09 жовтня 2023, 16:27
Нестача особового складу в ЗСУ – фейк. Минув ще один тиждень важких боїв – Том Купер
Політика
Нестача особового складу в ЗСУ – фейк. Минув ще один тиждень важких боїв – Том Купер
Переклад iPress – 09 жовтня 2023, 11:16
Напад на Ізраїль. 11 вересня з глобальними наслідками – Раян, Міхта, Бут
Політика
Напад на Ізраїль. 11 вересня з глобальними наслідками – Раян, Міхта, Бут
Переклад iPress – 09 жовтня 2023, 08:52
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється