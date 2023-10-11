Конгрес США збирається надати Ізраїлю 2 мільярди доларів на ППО

Впродовж останніх кількох днів ізраїльська система ППО перехопила понад 3200 ворожих ракет.

Група Конгресменів США представили закон про виділення Ізраїлю додаткових 2 млрд доларів на систему протиповітряної оборони "Залізний купол".

Про це повідомляє співавторка законопроєкту конгресмен Клаудія Тенні.

"Я однозначно підтримую право Ізраїлю на самооборону. Без критичної системи "Залізний купол", яка перехоплює палестинські ракети в повітрі набагато більше мирних жителів було б поранено або вбито", - заявила Тенні.



Вона додала, що за останні кілька днів ізраїльська система ППО перехопила понад 3200 ворожих ракет.

Стверджується, що закон про додаткові асигнування на операцію "Залізні мечі", яку оголосив Єрусалим після вторгнення Хамасу отримав широку підтримку в Конгресі США.

"Ізраїль має абсолютне право захищати себе та свій народ від терористів, які не вірять, що він має право на існування, і він повинен мати для цього засоби", - сказав конгресмен Міллер.