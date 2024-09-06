На думку Очинклосса, заява путіна є дезінформацією.

Конгресмен Джейк Очинклосс (штат Массачусетс) відкинув "підтримку" Камали Гарріс на виборах президентом росії владіміром путіним, назвавши це "класичною маніпуляцією".

Про це інформує The Hill.

"Я думаю, що це класична, свого роду, двозначність й дезінформація. Цілком очевидно, що росіяни завжди сприймали Дональда Трампа як вірного прихильника владіміра путіна", — відповів він.

Очинклосс вказав на зустріч у Гельсінкі 2018 року між колишнім президентом Трампом і путіним, під час якої Трамп заявив, що довіряє російському лідеру більше, ніж власним розвідувальним службам.

"Звичайно, росіянам потрібен такий кандидат. Він буде для них ставлеником", — додав конгресмен.

На брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі підкреслив, що російський диктатор повинен припинити втручатися в американські вибори.

"Пан путін повинен припинити говорити про наші вибори, і крапка. Він не повинен нікому віддавати перевагу так чи інакше", — заявив Кірбі.

Він також підкреслив, що перевагу тому чи іншому кандидату має віддавати лише народ Сполучених Штатів. За його словами, у Вашингтоні були б "дуже вдячні", якби путін припинив коментувати хід президентських перегонів та впливати на них.

російський диктатор владімір путін, виступаючи на Східному економічному форумі, застосував прийом реверсивної психології та заявив, що підтримує на президентських перегонах у США віцепрезидентку Камалу Гарріс. Він назвав її "заразливий сміх" причиною віддати перевагу їй, а не республіканцю Дональду Трампу.