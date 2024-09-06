Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Конгресмен: Підтримка Гарріс путіним — хитра дезінформація

06 вересня 2024, 12:57
Конгресмен: Підтримка Гарріс путіним — хитра дезінформація
Путін
На думку Очинклосса, заява путіна є дезінформацією.

Конгресмен Джейк Очинклосс (штат Массачусетс) відкинув "підтримку" Камали Гарріс на виборах президентом росії владіміром путіним, назвавши це "класичною маніпуляцією".

Про це інформує The Hill.

"Я думаю, що це класична, свого роду, двозначність й дезінформація. Цілком очевидно, що росіяни завжди сприймали Дональда Трампа як вірного прихильника владіміра путіна", — відповів він.

Очинклосс вказав на зустріч у Гельсінкі 2018 року між колишнім президентом Трампом і путіним, під час якої Трамп заявив, що довіряє російському лідеру більше, ніж власним розвідувальним службам.

"Звичайно, росіянам потрібен такий кандидат. Він буде для них ставлеником", — додав конгресмен.

На брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі підкреслив, що російський диктатор повинен припинити втручатися в американські вибори.

"Пан путін повинен припинити говорити про наші вибори, і крапка. Він не повинен нікому віддавати перевагу так чи інакше", — заявив Кірбі.

Він також підкреслив, що перевагу тому чи іншому кандидату має віддавати лише народ Сполучених Штатів. За його словами, у Вашингтоні були б "дуже вдячні", якби путін припинив коментувати хід президентських перегонів та впливати на них.

російський диктатор владімір путін, виступаючи на Східному економічному форумі, застосував прийом реверсивної психології та заявив, що підтримує на президентських перегонах у США віцепрезидентку Камалу Гарріс. Він назвав її "заразливий сміх" причиною віддати перевагу їй, а не республіканцю Дональду Трампу.

Владімір ПутінманіпуляціїКамала Гарріс

Останні матеріали

Мінюст та ФБР наносять удар по російській мережі агентів впливу в США. Нарешті висунуті звинувачення – західні ЗМІ
Політика
Мінюст та ФБР наносять удар по російській мережі агентів впливу в США. Нарешті висунуті звинувачення – західні ЗМІ
Переклад iPress – 06 вересня 2024, 14:11
росія підвищує ставки і нападає на Захід. Фокус на Швецію – Елізабет Бро
Політика
росія підвищує ставки і нападає на Захід. Фокус на Швецію – Елізабет Бро
Переклад iPress – 06 вересня 2024, 12:07
росія витратила стратегічний резерв на Курський фронт. Відтак інші фронти у них просідають – Ендрю Таннер
Політика
росія витратила стратегічний резерв на Курський фронт. Відтак інші фронти у них просідають – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 вересня 2024, 08:42
Інтегровані системи протиповітряної оборони. Який досвід з війни Єгипту з Ізраїлем може використати Україна – Том Купер
Політика
Інтегровані системи протиповітряної оборони. Який досвід з війни Єгипту з Ізраїлем може використати Україна – Том Купер
Переклад iPress – 05 вересня 2024, 16:29
Війна в Україні: Битва за Покровськ. Зробіть цвинтар надій путіна – Ендрю Таннер
Політика
Війна в Україні: Битва за Покровськ. Зробіть цвинтар надій путіна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 вересня 2024, 11:16
Час для фінансування України спливає. ЄС совається, поки Київ горить – Ослунд, Фрід та Волкер
Бізнес & Фінанси
Час для фінансування України спливає. ЄС совається, поки Київ горить – Ослунд, Фрід та Волкер
Переклад iPress – 05 вересня 2024, 08:35
Як двоє українських пілотів-асів пролобіювали F-16. Вони не побачать, чи допоможуть ці літаки захистити Україну – WSJ
Політика
Як двоє українських пілотів-асів пролобіювали F-16. Вони не побачать, чи допоможуть ці літаки захистити Україну – WSJ
Переклад iPress – 04 вересня 2024, 16:46
Байден повинен відмовитися від своєї половинчастої політики щодо України. Поки не пізно – Джозеф Боско
Політика
Байден повинен відмовитися від своєї половинчастої політики щодо України. Поки не пізно – Джозеф Боско
Переклад iPress – 04 вересня 2024, 12:52
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється