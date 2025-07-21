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ПОЛІТИКА

Конгресмен розкритикував Трампа за хибну оцінку причин війни в Україні

21 липня 2025, 13:45
Конгресмен розкритикував Трампа за хибну оцінку причин війни в Україні
Американський політик переконаний, що саме кремлівський диктатор владімір путін був рушієм конфлікту в Україні.

Адміністрація президента США Дональда Трампа допустилася величезної помилки як під час своєї передвиборчої кампанії, так і після виборів, коли переклала провину за війну на Україну, вважає демократ у Комітеті Палати представників США, конгресмен Адам Сміт.

Про це пише The Hill

"Здається, президент Трамп щиро вірив, що саме Україна розпалює конфлікт", - заявив Сміт в інтерв'ю ведучій Шеннон Брім в ефірі "Fox News Sunday". 

В свою чергу, американський політик переконаний, що саме кремлівський диктатор владімір путін був рушієм конфлікту в Україні. 

Видання нагадало, що з моменту вступу на другий президентський строк Дональда Трампа, він та його адміністрація наполягають на припиненні війни в Україні, але ці заяви не приносять особливого успіху. 

Вказується, що в лютому поточного року президент США заявив, що у війні з росією винний український лідер, мовляв, "він ніколи не повинен був її починати". 

Однак, минулого тижня американський лідер повідомив, що США надішлють Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, й тим самим підтвердив, що невдоволений діями кремлівського диктатора владіміра путіна. 

При цьому, йдеться в матеріалі, Трамп не повідомив, скільки саме систем  Patriot чи ракет до них отримає Україна, але запевнив, що США не будуть платити за це озброєння. 

"Я ще не домовився про кількість, але вони будуть, тому що їм потрібен захист, але Європейський Союз платить за це. Ми нічого за це не платимо, але ми їх надішлемо", - розповів Трамп журналістам минулого тижня. 

війнаВладімір ПутінДональд Трамп

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