Конгресмен вимагає від Байдена оцінити участь КНДР у війні як "червону лінію"
19 жовтня 2024, 09:33
Фото: kgmi.com
Політик хоче, щоб США та НАТО негайно відреагували на ескалацію.
Очільник комітету Палати представників Конгресу США з питань розвідки Майк Тернер надіслав президенту Джо Байдену відкритого листа щодо інформації про залучення росією до війни в України військ з Північної Кореї.
Про це йдеться у документі, який представник Республіканської партії виклав у мережі X (Twitter).
Адміністрація Байдена мала б оперативно поінформувати Конгрес про настільки "крайню ескалацію конфлікту", проте чомусь цього не зробила.
В разі підтвердження даних про війська КНДР в Україні Тернер вимагає, щоб США та союзники з НАТО оцінили цей крок як перетинання "червоної лінії" та "негайно на це відреагували".