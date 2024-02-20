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Конгресмени представили ще один закопроєкт про допомогу Україні

20 лютого 2024, 14:55
Конгресмени представили ще один закопроєкт про допомогу Україні
Будинок Конгресу США (Капітолій). Фото: Cliffords Photography
Документ передбачає 47 мільярдів доларів для Києва.

У США двопартійна група законодавців закликає своїх колег підтримати модифіковану версію законопроєкту про допомогу Україні та іншим державам, а також заходи з безпеки кордону.

Про це пише The Hill.

Законопроєкт представили минулого тижня.

Конргесмени Браян Фіцпатрік і Джаред Голден з Палати представників наголосили на терміновості надання допомоги Україні.

Ми не можемо відвернутися від українського народу, який бореться і гине десятками тисяч за збереження своєї демократії та суверенітету. Вони довели, що, маючи американську зброю та боєприпаси, вони можуть виграти цю боротьбу. Ми знаємо, що без них вони можуть зазнати поразки”, − йдеться у листі ініціаторів законопроєкту.

Законопроєкт законодавців-центристів “Захист кордонів, захист демократії” передбачає виділення Пентагону 66,32 мільярда доларів для підтримки країн, які є учасниками бойових дій, зокрема 47 мільярдів доларів для України і 10 мільярдів доларів для Ізраїлю.

Він також містить положення про кордон, зокрема відновлення політики “Залишатися в Мексиці” на один рік і позбавляє Київ, Смугу Гази й інші гарячі точки у світі будь-якої гуманітарної допомоги.

Видання водночас зазначає, що законопроєкт навряд чи отримає достатню підтримку, зокрема з боку демократів.

допомога Українівійна в Україніросія окупантиКонгресмени

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