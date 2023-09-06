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Конгресмени США у Гаазі заявили, що путін здійснює геноцид в Україні

06 вересня 2023, 21:29
Конгресмени США у Гаазі заявили, що путін здійснює геноцид в Україні
Польща США
Конгресовий Комітет із закордонних справ має намір розглянути "самі докази та те, як ми можемо допомогти Гаазі зібрати більше доказів і розвідданих, щоб довести справу проти путіна".

Члени комітету із закордонних справ Палати представників США під час візиту до Гааги в середу, 6 вересня, заявили, що президент росії владімір путін здійснює геноцид в Україні. За словами конгресмена-республіканця Майкла Маккола, путін в Україні “намагається стерти культуру, народ і релігію, і це визначення геноциду”.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Конгресвумен Енн Вагнер, також республіканка, розповіла журналістам у Гаазі про “злочини проти людяності, відвертий геноцид, який вчинив цей чоловік”, маючи на увазі президента рф.

Джеррі Конноллі, конгресмен-демократ нагадав, що президент росії ще до повномасштабного вторгнення заперечував існування України та її народу.

"Я думаю, що він сам почав аргументувати за геноцид, і його поведінка згодом заповнила ці прогалини", – сказав Конноллі.

У четвер американські законодавці у Гаазі проведуть зустріч із головним прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом та відвідають агенцію Євросоюзу з питань співробітництва у сфері кримінальної юстиції, яка, серед іншого, займається розслідуванням злочинів агресії щодо України.

Делегація Конгресу США, до якої входять законодавці від Республіканської та Демократичної партії, під час візиту до Нідерландів має на меті, серед іншого, обговорити підтримку НАТО й України, а також способи, як притягнути Росію до відповідальності за її дії в Україні.

У березні цього року Міжнародний Кримінальний суд видав міжнародний ордер на арешт путіна за воєнні злочини. Президента рф звинувачують у викраденні дітей з України.

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