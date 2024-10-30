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ПОЛІТИКА

Конгресмени закликають Байдена дозволити Польщі збивати ракети над Україною

30 жовтня 2024, 21:31
Конгресмени закликають Байдена дозволити Польщі збивати ракети над Україною
За даними видання, республіканець Джо Вілсон та демократ Стів Коен надіслали Байдену листа.

Двопартійні лідери Гельсінської комісії США звернулися до президента країни Джо Байдена. Вони просять його дати дозвіл Польщі, як союзнику по НАТО, збивати ворожі ракети над Україною.

Про це повідомляє The Hill.

За даними видання, республіканець Джо Вілсон та демократ Стів Коен надіслали Байдену листа. У ньому вони просять надати Польщі повноваження "перехоплювати та нейтралізувати ракети над Україною, особливо ті, що загрожують наблизитися до польського повітряного простору".

Їх запит базується на тому, що Польща має ініціативу застосовувати свої системи ППО та потенційно розширити їх дію не лише на польське небо, а я на українське.

Варто нагадати, що цією весною, під час одного з обстрілів України росією, російські ракети на короткий час перетнули польський повітряний простір.

ПольщаракетиДжо Байденвійна в Україні

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