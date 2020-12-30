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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Конкурент Маска просить регулятор перевірити космічний інтернет SpaceX Starlink на екологічність

Viasat Inc стверджують, що супутникова система Starlink становить небезпеку для навколишнього середовища в космосі і на Землі
Американська телекомунікаційна компанія Viasat Inc звернулась до Федеральної комісії по зв'язку США (FCC) з проханням провести екологічну експертизу проєкту компанії Ілона Маска SpaceX Starlink.
Конкурент Маска просить регулятор перевірити космічний інтернет SpaceX Starlink на екологічність Фото: Ars Technica

Одномоментно з подачею документів SpaceX на дозвіл приступити до наступного етапу побудови мережі супутникового покриття в Viasat Inc звернулися до FCC з проханням в черговий раз перевірити дотримання компанією Маска всіх екологічних норм, повідомляє "Економічна правда".

В Viasat Inc стверджують, що супутникова система Starlink становить небезпеку для навколишнього середовища в космосі і на Землі.

Звернення Viasat Inc - не перша спроба запросити екологічну експертизу Starlink. У квітні 2020 року відразу кілька сенаторів звернулися до Рахункової палати уряду зі схожим проханням.

SpaceX офіційно поки не прокоментував заяву конкурентів, однак засновник і виконавчий директор SpaceX Ілон Маск написав в Twitter наступне: "Starlink "становить небезпеку" для прибутку Viasat, точніше кажучи".

Довідка: Компанія Ілона Маска - світовий лідер за кількістю супутників на орбіті Землі. Зараз їх майже 1000, а за декілька років їх кількість має досягти 42 тисяч.

За даними Управління ООН з питань космічного простору, з моменту створення в 1957 році першого в світі штучного супутника "Супутник", людство відправило в космос трохи більше 8 000 об'єктів. Вважається, що від чверті до половини з них досі функціонують.

Ракета Falcon 9, яка і використовується для доставки супутників системи Starlink на орбіту, за один виліт може доставити максимум 60 апаратів.

Більшу кількість супутників зможе виводити космічний корабель компанії Маска - Starship, другий тестовий запуск якого повинен відбутися у січня 2021 року.

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30 12 2020 11:04
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