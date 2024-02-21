Конкурентка Трампа: Він неврівноважений і несповна розуму

Вона проти того, щоб вибори відбувалися у "радянському стилі".

Кандидатка у президенти від Республіканської партії Ніккі Гейлі підтвердила свої плани продовжити боротьбу за Білий дім проти колишнього президента Дональда Трампа всього за п'ять днів до праймеріз у Південній Кароліні.

Про це пише CNN.

"Дехто з вас — можливо, деякі з вас у ЗМІ — прийшли сюди сьогодні, щоб побачити, чи не виходжу я з перегонів. Ну, я ні. Далеко від цього", — сказала Гейлі під час виступу в Грінвіллі.

Гейлі пообіцяла, що не виходить із гонитви зараз, сказавши, що продовжить змагатися на праймеріз після праймеріз у Південній Кароліні й до супервівторка 5 березня.

Вона продовжує боротися за кандидатуру Трампа на посаду Республіканської партії, хоча Дональд Трамп досі виграв усі конкурси делегатів і має велику перевагу над Гейлі в її рідному штаті, що змушує багатьох сумніватися в тому, як просуватиметься передвиборча кампанія колишнього губернатора.

Гейлі раніше заявляла, що вона мала виступити краще на праймеріз у Південній Кароліні, ніж на праймеріз у Нью-Гемпширі, де вона програла Трампу на 11 очок, але вона більше не каже, що повинна досягти цієї мети.

Опитування постійно показують, що Гейлі відстає від Трампа в Південній Кароліні зі значним відривом. Відповідно до останнього нового опитування CBS/YouGov, Трамп випереджає Гейлі серед ймовірних виборців на майбутніх праймеріз Республіканської партії в Південній Кароліні, 65% проти 30%. Ці результати перегукуються з попереднім опитуванням Університету Монмута та Washington Post, яке також показало, що Трамп отримав підтримку більшості.

Гейлі навела свою аргументацію на користь того, щоб залишитися в перегонах, вказавши на низку факторів, включаючи її думку про те, що деякі політики, які публічно схвалюють Трампа, "приватно бояться його".

"Слухайте, я розумію. У політиці стадний менталітет надзвичайно сильний. Багато політиків-республіканців підкорилися цьому… Звичайно, багато тих самих політиків, які зараз публічно схвалюють Трампа, приватно бояться його. Вони знають, якою катастрофою він був і залишатиметься для нашої партії. Вони просто бояться сказати це вголос", – сказала Гейлі.

Гейлі заявила, що її "власне політичне майбутнє не викликає жодного занепокоєння", і сказала, що вона планує продовжувати змагання за "щось більше", ніж вона сама, заявивши, що американці мають право, щоб їхні голоси були почуті на виборах.

"Вони заслуговують на справжній вибір, а не на вибори радянського типу, де є лише один кандидат, і він отримує 99% голосів. Ми не помазуємо королів у цій країні. У нас вибори. І Дональд Трамп, з усіх людей, повинен знати, що ми не фальсифікуємо вибори!", – сказала вона.

Гейлі також сказала, що у неї є "кілька серйозних занепокоєнь" щодо Трампа, але у неї "безліч серйозних занепокоєнь" щодо Байдена. Її слова відрізняються від її попередніх коментарів у Нью-Гемпширі, коли вона сказала Дані Беш з CNN, що Трамп і Байден "однаково погані" для американців.