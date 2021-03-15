Конкуренти почали витісняти Tesla з найважливіших ринків, – WSJ

Американський виробник електрокарів Tesla починає втрачати контроль над найважливішими ринками, оскільки інші великі автовиробники просувають конкурентоспроможні моделі електромобілів.

Про це свідчать останні ринкові дані, пише "Громадське" з посиланням на The Wall Street Journal.

Так, нині частку ринку Tesla у США відвойовує Ford Motor, який нещодавно випустив свій перший електричний кросовер Mustang Mach-E. У Європі, на найбільшому у світі ринку електрокарів, німецький автоконцерн Volkswagen обігнав Tesla у 2020 році. На інших ринках, як-от Азія, Tesla поки зберігає і навіть збільшує свою частку.

Видання пише, що на Mustang Mach-E припало 12% усіх електромобілів, які поставили у США у лютому 2021 року. Водночас частка Tesla на ринку скоротилася до приблизно 69%, тоді як у 2020 році вона становила близько 79%.

За даними Schmidt Automotive Research, які наводить WSJ, покупці в Західній Європі у 2020 році зареєстрували близько 98 тисяч машин Tesla, що приблизно на 11% нижче за показник 2019 року.

Водночас загальна кількість зареєстрованих електромобілів у регіоні зросла більш ніж удвічі. Частка Tesla на ринку знизилася до близько 13% у 2020 році, роком раніше вона становила 31%.

Конкуренція на ринку

Те, що Tesla рано чи пізно зазнає посилення конкуренції, експерти говорили останні роки. Нині такі компанії, як Volkswagen і General Motors, вкладають мільярди доларів у розширення своїх лінійок електромобілів. Скорочення ринкової частки Tesla в США і Європі може свідчити про те, що конкурентна боротьба починає посилюватися, зазначає WSJ.

Наприклад, японський автовиробник Honda Motor планує у 2024 модельному році разом з General Motors вивести на американський ринок два повністю електричні кросовери, а також незабаром запропонує гібридні версії своїх найпопулярніших моделей. Водночас GM планує побудувати другий завод з виготовлення акумуляторів для електромобілів у США у співпраці з південнокорейською LG Chem.

Та попри успіхи конкурентів, Tesla Ілона Маска продовжує розвиватися. Минулого року компанія продала майже пів мільйона автомобілів по всьому світу, що більш ніж на третину перевищує показник 2019 року.

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