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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Конституційний суд Молдови скасував свої рішення, що викликали політичну кризу

Суд вирішив анулювати свої рішення в суботу після того, як Демократична партія Молдови оголосила про відхід в опозицію
Конституційний суд Молдови скасував свої рішення про нелегітимність дій парламенту, які призвели до гострої політичної кризи у Молдові.
Конституційний суд Молдови скасував свої рішення, що викликали політичну кризу Фото: Укрінформ

Суд вирішив анулювати свої рішення в суботу після того, як Демократична партія Молдови оголосила про відхід в опозицію, а президент Ігор Додон звернувся до суддів з проханням переглянути ухвалені ними рішення. В іншому разі він обіцяв попросити парламент і уряд призначити деяких нових суддів до суду, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ziarul de Gardă.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ Румунії у своїй заяві висловило офіційну підтримку зміні влади у Молдові, заявляючи про легітимність дій парламенту в процесі формування коаліції та нового уряду.

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15 06 2019 17:23
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