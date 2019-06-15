ПОЛІТИКА НОВИНИКонституційний суд Молдови скасував свої рішення про нелегітимність дій парламенту, які призвели до гострої політичної кризи у Молдові.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Конституційний суд Молдови скасував свої рішення, що викликали політичну кризу
Суд вирішив анулювати свої рішення в суботу після того, як Демократична партія Молдови оголосила про відхід в опозицію
Фото: Укрінформ
Суд вирішив анулювати свої рішення в суботу після того, як Демократична партія Молдови оголосила про відхід в опозицію, а президент Ігор Додон звернувся до суддів з проханням переглянути ухвалені ними рішення. В іншому разі він обіцяв попросити парламент і уряд призначити деяких нових суддів до суду, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ziarul de Gardă.
Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ Румунії у своїй заяві висловило офіційну підтримку зміні влади у Молдові, заявляючи про легітимність дій парламенту в процесі формування коаліції та нового уряду.
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15 06 2019 17:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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