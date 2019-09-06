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Конституційний суд Молдови відсторонив президента Додона

"Демпартія не збирається мирно передавати владу законному парламентській більшості і законному уряду. І це попри те, що вчорашні процеси у парламенті і новий сформований уряд зустріли підтримку переважної більшості громадян"
Конституційний суд Молдови тимчасово відсторонив президента Ігоря Додона з посади. Повноваження передали екс-прем'єру Павлу Філіпу. Рішення ухвалили через те, що Додон не розпустив парламент.
Конституційний суд Молдови відсторонив президента Додона Фото: tass.ru

У суді заявили, що Додон порушив Конституцію. Крім того, судді КС наголосили, що рішення є остаточним і оскарженню не підлягає, повідомляє "Громадське".

За годину до відсторонення Додон написав у Facebook, що "Демпартія не збирається мирно передавати владу законному парламентській більшості і законному уряду. І це попри те, що вчорашні процеси у парламенті і новий сформований уряд зустріли підтримку переважної більшості громадян і були визнані нашими зовнішніми партнерами з Заходу і Сходу".

Додон повідомив, що звернеться до міжнародної спільноти із закликом стати посередниками в процесі мирної передачі влади. 

Нагадаємо, що у 2018 році Конституційний суд Молдови вп’яте відсторонив Ігоря Додона з посади президента через його відмову підписати низку законів.

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09 06 2019 11:27
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