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CУСПІЛЬСТВО

Контракт на купівлю 116 танків Abrams підписав міністр оборони Польщі

04 січня 2023, 17:31
Контракт на купівлю 116 танків Abrams підписав міністр оборони Польщі
Фото: Google
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у середу підписав угоду про закупівлю 116 американських танків M1A1 Abrams.
Про це повідомляє RMF24.
 
Підписання контракту відбулося в штабі 1-ї Варшавської бронетанкової бригади у Весолій. У церемонії також взяли участь Тимчасовий повірений у справах США в Польщі Деніел Льютон та Інспектор Сухопутних військ ЗС Польщі генерал Мачей Яблонський.
 
Блащак підкреслив, що польсько-американська співпраця досягла такого етапу, "коли вже можна говорити про дуже відчутну конкретику зміцнення польсько-американських відносин, про що свідчить ухвалена угода". "Ці танки підуть прямо сюди, до Весолої, вони підуть на Схід нашої країни, щоб ефективно стримувати агресора", – сказав він.
 
"Ми зміцнюємо броньований кулак польської армії, ми зміцнюємо польські збройні сили для ефективного стримування агресора. Одним із елементів зміцнення є саме оснащення польської армії технікою, яка є найкращим аргументом у всій нашій політиці стримування – і такою технікою є танки Abrams", – сказав Блащак. Він нагадав, що окремий контракт на поставку 250 танків Abrams у версії M1A2 SEPv3 був укладений у квітні 2022 року.
 
"Танки, на придбання яких я сьогодні затвердив контракт, мають надійти на озброєння польської армії вже цього року – і це наше велике досягнення", – наголосив він, зазначивши, що постачання замовлених 116 танків планується завершити наступного року.
 
"Можна прямо сказати, що батальйон, сформований з Abrams, вже цього року буде укомплектований у польській армії", – сказав очільник Міноборони.
 
Блащак додав, що польсько-американська співпраця "розрахована на довгострокову перспективу".
 
"Минулого року перші пускові установки Patriot вже були поставлені польській армії, цього року ми очікуємо на поставку системи HIMARS, (...) яка так успішно зарекомендувала себе в руках українців", – зауважив міністр.
 
Блащак наголосив, що угода також включає в себе пакет підтримки для Abrams. "Ми ведемо переговори щодо супровідної другої угоди, яка стосується придбання польською армією боєприпасів – найсучасніших боєприпасів у великій кількості. Це завдання, яке ще стоїть перед нами, але у зв'язку з тим, що я був дуже зацікавлений в тому, щоб танки Abrams якнайшвидше потрапили до польської армії, ми вирішили розділити цей процес на дві частини. (...) Я можу запевнити вас, що ми знаходимося на шляху до швидкого завершення цього другого контракту", – заявив він.
 
Державний департамент США дозволив продаж Польщі 116 танків M1A1 Abrams на початку грудня.
 
СШАПольщаТАНКAbrams

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