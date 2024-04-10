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Контракт на постачання Starlink в Україні коштує $23 млн – Bloomberg

10 квітня 2024, 11:15
Контракт на постачання Starlink в Україні коштує $23 млн – Bloomberg
Фото: СNN
Міністерство оборони США відмовилось називати точні суми.

Проте чиновник на умовах анонімности сказав, що контракт Пентагону з компанією SpaceX на розгортання терміналів Starlink Ілона Маска в Україні коштує 23 мільйони доларів.

Про це пише агенція Bloomberg.

Американський чиновник охарактеризував цю послугу як важливу частину допомоги в сфері безпеки США Україні. 

контракт на поставку комунікаційних терміналів Starlink від SpaceX діє з червня минулого року і до травня місяця нинішнього року. 

Проте чиновник не сказав, чи буде він продовжений.   

Сума в 23 мільйони доларів є мізерною порівняно з сотнями мільйонів доларів, які виграла корпорація Маска Space Exploration Technologies, ставши ключовим партнером з запуску деяких із найбільш чутливих супутників національної безпеки США. 

Військові чиновники США високо оцінили роль, яку портативні термінали Starlink відіграли в Україні після вторгнення росії у підтримці зв’язку між цивільним населенням і забезпеченні важливого зв’язку для армії країни.

 
Пентагонstarlinkвійна в Україні

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