Контракт на постачання Starlink в Україні коштує $23 млн – Bloomberg

Міністерство оборони США відмовилось називати точні суми.

Проте чиновник на умовах анонімности сказав, що контракт Пентагону з компанією SpaceX на розгортання терміналів Starlink Ілона Маска в Україні коштує 23 мільйони доларів.

Про це пише агенція Bloomberg.

Американський чиновник охарактеризував цю послугу як важливу частину допомоги в сфері безпеки США Україні.

контракт на поставку комунікаційних терміналів Starlink від SpaceX діє з червня минулого року і до травня місяця нинішнього року.

Проте чиновник не сказав, чи буде він продовжений.

Сума в 23 мільйони доларів є мізерною порівняно з сотнями мільйонів доларів, які виграла корпорація Маска Space Exploration Technologies, ставши ключовим партнером з запуску деяких із найбільш чутливих супутників національної безпеки США.

Військові чиновники США високо оцінили роль, яку портативні термінали Starlink відіграли в Україні після вторгнення росії у підтримці зв’язку між цивільним населенням і забезпеченні важливого зв’язку для армії країни.