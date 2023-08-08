Матеріали:
Теми:

Контрнаступ складний та відбувається повільніше, ніж хтось хоче – Зеленський

08 серпня 2023, 18:51
Контрнаступ складний та відбувається повільніше, ніж хтось хоче – Зеленський
Фото: Укрінформ
Ініціатива на полі бою на боці українців.

Президент України Володимир Зеленський назвав контрнаступ ЗСУ "складним", але зазначив, що ініціатива належить Україні.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю представникам ЗМІ Латинської Америки.

"Контрнаступ складний. Відбувається, напевно, повільніше, ніж хтось хоче. Але контрнаступ- це коли наступає армія, а не відступає назад. І це важливий позитив, ініціатива в руках України", - сказав Зеленський. 

"Дуже складно так довго воювати. Дуже складно, коли в тебе дефіцит тієї чи іншої зброї. Все це дуже складно, тому що це війна. Я просто знаю, що нам складно, але я точно знаю, що росіянам складніше. У нас в очах втома, а в їхніх очах - страх", - заявив Зеленський.  

Але, за його словами, "росія, на відміну від нас, реально може закінчити цю війну швидше, без зайвих жертв. Це вийти з нашої території. Тому що Україна не збирається продовжувати війну на території російської федерації. Це ніколи не було нашою метою. Ми деокупуємо свої території. І в цьому різниця. Їм є куди повертатися, а нам - ні".  

контрнаступініциативавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Україні потрібні американські безпілотники. Експортний контроль Китаю над дронами допоможе росії у війні – Сет Кропсі
Україні потрібні американські безпілотники. Експортний контроль Китаю над дронами допоможе росії у війні – Сет Кропсі
Переклад iPress – 08 серпня 2023, 14:41
Витрати і відповідальність. Готуйся, Європо: Трамп(ізм) йде – Едвард Лукас
Політика
Витрати і відповідальність. Готуйся, Європо: Трамп(ізм) йде – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 серпня 2023, 12:36
Політика
"Барбі": стратегічний аналіз. Мій Дім Кенів для коня – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 08 серпня 2023, 09:12
Стан кампанії Україна-2023. Прогрес та виклики українського контрнаступу – Мік Раян
Cуспільство
Стан кампанії Україна-2023. Прогрес та виклики українського контрнаступу – Мік Раян
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 16:05
Західні дипломати повинні припинити скиглити про Україну. Їм варто більше зануритися у війну, яку вони не вели десятиліттями – Еліот Коен
Політика
Західні дипломати повинні припинити скиглити про Україну. Їм варто більше зануритися у війну, яку вони не вели десятиліттями – Еліот Коен
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 11:06
Україна у війні на Чорному морі поза конкуренцією. Що можуть принести переговори в Саудівській Аравії – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна у війні на Чорному морі поза конкуренцією. Що можуть принести переговори в Саудівській Аравії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 09:34
Загроза виходу США з НАТО цілком реальна. Як врятувати Альянс і Європу від Трампа? – Washington Post
Політика
Загроза виходу США з НАТО цілком реальна. Як врятувати Альянс і Європу від Трампа? – Washington Post
Переклад iPress – 04 серпня 2023, 15:59
Святі, громи і блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 2 – Том Купер
Технології
Святі, громи і блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 04 серпня 2023, 12:20
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється