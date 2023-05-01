Контрнаступ українських сил із великою ймовірністю буде поетапним

Британський військовий аналітик розповів, як ЗСУ це можуть зробити.

Під час контрнаступу дії українських військових будуть поетапними.

Про це заявив британський військовий аналітик Шон Белл, повідомляє Sky News.

На початку весняного контрнаступу ЗСУ руйнуватимуть логістику російських військ. Це може початися в південній частині України, в районі сухопутного коридору, який пов'язує рф із територією Криму, вважає він.

"Буде використано поетапний підхід. Насамперед, будуть руйнуватися російські маршрути постачання та паливні склади. Схоже, що підготовку українців для такого наступу майже завершено", — зазначив він.