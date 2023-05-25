Контрнаступ українських військових вже розпочався – Подоляк

Український контрнаступ вже кілька днів як почався.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що український контрнаступ вже кілька днів як почався.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє Rai.

"Вже кілька днів триває контрнаступ, іде інтенсивна війна на 1500 кілометрах кордону, але дії вже почалися", - сказав він.

Подоляк також прокоментував питання постачання Україні західного озброєння та підкреслив, що ЗСУ не будуть бити по території росії, а застосовуватимуть його виключно для деокупації захоплених територій.

"Ми не хочемо вдарити по території росії, ми будемо використовувати ту зброю, яку ви нам дали, щоб знищити позиції рф на територіях, які окупувала москва, включно з Донбасом і Кримом", – пояснив Подоляк.

Він додав, що наразі Україна має ракети великої дальності Storm Shadow, танки Leopard протиракетні системи, "які нам надали Франція та Італія".

"F-16 нарешті дозволять нам закрити повітряний простір. Парадокс: якби ми їх мали рік тому, війна б уже закінчилася", - констатував він.