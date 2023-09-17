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ПОЛІТИКА

Контрнаступ України переходить у вирішальну стадію – американський військовий аналітик

17 вересня 2023, 13:59
Контрнаступ України переходить у вирішальну стадію – американський військовий аналітик
Джерело unian
Майкл Кофман висловив думку, щодо здатності ЗСУ прорвати всю лінію оборони росіян.

Український контрнаступ переходить у вирішальну стадію, вважає американський військовий аналітик Майкл Кофман. 

В інтерв’ю Der Spiegel він зазначив, що українські військові мають реальний шанс повністю прорвати російську оборону.

"Вважаю справедливим сказати, що він вступає у вирішальну фазу. Важко оцінити, коли наступальна операція може кульмінувати або закінчитися, ці речі, як правило, не відбуваються лінійно, але очевидно, що ми наближаємося до останніх етапів цієї операції", – зазначив Кофман.

За його словами, схоже, що зараз свої стратегічні резерви розгорнула як Україна, так і росія. Тому, як зазначив Кофман, ця битва зводиться до відносного балансу виснаження, хто краще розпоряджається своїми силами, зберігаючи бойовий склад і боєприпаси.

"Я думаю, що існує реалістична можливість прориву українських сил через російські лінії. Безумовно, за останні пару тижнів імпульс набрав обертів, і динаміка дещо змінилася. Військові дії, звичайно, можуть відбуватися нелінійно. Якщо російські військові виснажені, і вони не матимуть додаткових резервів, щоб кинути їх у бій, це може поставити російські сили в ненадійне становище. Боюся, це не салонна гра, де можна грати і легко передбачити результати", – пояснив Кофман.

Раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, коментуючи український контрнаступ, заявила, що в Сполучених Штатах Америки вражені прогресом ЗСУ. Головнокомандувач Збройних сил Великої Британії казав, що Україна тримає ініціативу та просувається у межах контрнаступу.

контрнаступвійна в Україні

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