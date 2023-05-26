Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Контрнаступ України: Треба бути готовим до "поганого сценарію" – глава Генштабу ЗС Чехії

26 травня 2023, 20:43
Контрнаступ України: Треба бути готовим до
За його словами, можливо, країнам Заходу доведеться ще довгі роки постачати Україні зброю.

Глава чеського Генштабу генерал Карел Ржехка закликав громадськість підготуватися до "поганого сценарію" контрнаступу України.

В інтерв'ю BILD Ржехка сказав, що зараз ніхто не може передбачити, чим закінчиться контрнаступ ЗСУ. "Результат війни залежить не тільки від танків і бронетранспортерів. Тут занадто багато невідомих", - висловився військовий.

На думку Ржехки, найважливішою передумовою успіху українського контрнаступу є не надана Україні техніка, а "воля українського суспільства", яка, на його думку "все ще дуже сильна".

"Я особисто вважаю, що ми повинні бути готові і до поганого сценарію – тривалої війни", – додав голова Генштабу Чехії.

За його словами, це означає, що Заходу доведеться підтримувати Україну зброєю протягом багатьох років.

"Кожна країна має свої можливості, потенціал та особливості. Важливо, щоб ми працювали разом, як одна команда, і кожен намагався зробити свій внесок у межах своїх можливостей. І ми повинні прислухатися до українців. Вони найкраще знають, що їм потрібно", – вважає Ржехка.

У зв’язку з цим чеський генерал закликає Європу надати Україні не лише зброю та військову підготовку: "Не менш важливою є наша воля підтримувати Україну на всіх фронтах: морально, дипломатично, фінансово та в інших сферах, як-то освіта, культура, відбудова тощо".

"Ми повинні бути в змозі пояснити нашій громадськості, що підтримка України є морально правильною, а також необхідною інвестицією в нашу власну безпеку і оборону. І в інформаційному просторі йде боротьба. Ми не повинні цього недооцінювати", – додав він.

"росіяни вважають, що час на їхньому боці. Ми повинні показати їм, що вони помиляються", – підсумував голова чеського Генштабу.

війнаЧехіяконтрнаступ

Останні матеріали

Військові радіопереговори свідчать. Скільки російських кораблів було навколо
Політика
Військові радіопереговори свідчать. Скільки російських кораблів було навколо "Північних потоків" – розслідування скандинавських ЗМІ
Переклад iPress – 26 травня 2023, 15:36
Наступний крок України. Чи можна перехитрити путіна? – Марк Галеотті
Політика
Наступний крок України. Чи можна перехитрити путіна? – Марк Галеотті
Переклад iPress – 26 травня 2023, 09:26
Бахмут і битва за москву. кремлівські еліти визнали поразку і починають шукати винних – Wall Street Journal
Політика
Бахмут і битва за москву. кремлівські еліти визнали поразку і починають шукати винних – Wall Street Journal
Переклад iPress – 25 травня 2023, 15:24
США можуть і повинні робити більше. Чому Пентагон не допомагає Міжнародному суду переслідувати путіна? – американські генерали
Політика
США можуть і повинні робити більше. Чому Пентагон не допомагає Міжнародному суду переслідувати путіна? – американські генерали
Переклад iPress – 25 травня 2023, 11:35
Повітряна війна в Україні: штурмовий режим. Частина VI – Том Купер
Технології
Повітряна війна в Україні: штурмовий режим. Частина VI – Том Купер
Переклад iPress – 25 травня 2023, 09:02
Самовбивчі ілюзії Вашингтона. Проблема не тільки в путіні, а в самій росії – Януш Бугайські
Політика
Самовбивчі ілюзії Вашингтона. Проблема не тільки в путіні, а в самій росії – Януш Бугайські
Переклад iPress – 24 травня 2023, 15:10
Не політики, а студенти. Як Україна сплачує рахунки за навчання своїх західних партнерів – Едвард Лукас та Бенджамін Талліс
Політика
Не політики, а студенти. Як Україна сплачує рахунки за навчання своїх західних партнерів – Едвард Лукас та Бенджамін Талліс
Переклад iPress – 24 травня 2023, 12:03
Повітряна війна в Україні: штурмовий режим. Частина V – Про особливості використання росіянами керованих авіабомб – Том Купер
Технології
Повітряна війна в Україні: штурмовий режим. Частина V – Про особливості використання росіянами керованих авіабомб – Том Купер
Переклад iPress – 24 травня 2023, 09:04
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється