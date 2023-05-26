Контрнаступ України: Треба бути готовим до "поганого сценарію" – глава Генштабу ЗС Чехії

За його словами, можливо, країнам Заходу доведеться ще довгі роки постачати Україні зброю.

Глава чеського Генштабу генерал Карел Ржехка закликав громадськість підготуватися до "поганого сценарію" контрнаступу України.

В інтерв'ю BILD Ржехка сказав, що зараз ніхто не може передбачити, чим закінчиться контрнаступ ЗСУ. "Результат війни залежить не тільки від танків і бронетранспортерів. Тут занадто багато невідомих", - висловився військовий.

На думку Ржехки, найважливішою передумовою успіху українського контрнаступу є не надана Україні техніка, а "воля українського суспільства", яка, на його думку "все ще дуже сильна".

"Я особисто вважаю, що ми повинні бути готові і до поганого сценарію – тривалої війни", – додав голова Генштабу Чехії.

За його словами, це означає, що Заходу доведеться підтримувати Україну зброєю протягом багатьох років.

"Кожна країна має свої можливості, потенціал та особливості. Важливо, щоб ми працювали разом, як одна команда, і кожен намагався зробити свій внесок у межах своїх можливостей. І ми повинні прислухатися до українців. Вони найкраще знають, що їм потрібно", – вважає Ржехка.

У зв’язку з цим чеський генерал закликає Європу надати Україні не лише зброю та військову підготовку: "Не менш важливою є наша воля підтримувати Україну на всіх фронтах: морально, дипломатично, фінансово та в інших сферах, як-то освіта, культура, відбудова тощо".

"Ми повинні бути в змозі пояснити нашій громадськості, що підтримка України є морально правильною, а також необхідною інвестицією в нашу власну безпеку і оборону. І в інформаційному просторі йде боротьба. Ми не повинні цього недооцінювати", – додав він.

"росіяни вважають, що час на їхньому боці. Ми повинні показати їм, що вони помиляються", – підсумував голова чеського Генштабу.