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Контрнаступ України триватиме довго – посол Великої Британії

02 травня 2023, 15:20
Контрнаступ України триватиме довго – посол Великої Британії
Фото: Радіо свобода
Контрнаступ Сил оборони України не буде короткостроковим та лінійним.

Пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс не погоджується з думкою, що в України буде лише одна спроба для контрнаступу, оскільки західні партнери буцімто більше не зможуть підтримувати дії української армії.

Про це вона заявила в ефірі Radio NV.

Мелінда Сіммонс зазначила, що її часто запитують про контрнаступ. Вона наголосила, що навіть якби мала інформацію, то не розповсюджувала б її.

"В Україні зараз багато журналістів, і буквально нещодавно мене запитали: що ви знаєте про контрнаступ? Коли він почнеться? Я їм відверто сказала, що навіть якби знала, то не сказала б", – заявила пані посол.

Вона наголосила, що немає сенсу зосереджуватися на тому, що в України нібито є лише одна спроба.

"Це не так. Вибачте, якби мова йшла про просування українських військ по пляжу, тоді б ми говорили, що все можна вирішити за кілька тижнів та всі видихнули б з полегшенням. Але ми знаємо, що за кілька тижнів це не вирішиться", – зазначила вона.

За її словами, коли розпочнеться контрнаступ України, то він необов'язково буде лінійним. Сіммонс також вважає, що він не буде короткостроковим.

"Міністр оборони Резніков зазначив, що перед нами марафон, а не спринт. Я погоджуюсь з цим. На мою думку, це триватиме довго. Цей процес матиме піки та спади. Це буде дуже важко для всіх нас. Це буде серйозна перевірка нашої рішучості, як це було минулого року", – заявила пані посол.

Вона підкреслила, що хороша новина полягає в тому, що "міжнародна єдність нікуди не зникає". Врешті-решт, дипломатка зауважила, що немає жодних ознак того, що підтримка України може зменшитися.

"Зброю для України продовжують обговорювати у Рамштайні, ми і надалі підтримуватимемо Україну на цих вершинах і спадах. Але мені дуже неприємно від того, який тиск виникає навколо контрнаступу. Для медіа це просто хороша гучна історія. Нібито достатньо одного великого поштовху, щоб Україна повернула всі окуповані землі. Так просто не буде. Це можливо, але це займе більше часу і буде набагато складнішим процесом", – резюмувала Мелінда Сіммонс.

Велика Британіяконтрнаступвійна в Україніросія окупантипідтримка України

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