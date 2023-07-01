Матеріали:
Теми:

Контрнаступ ЗСУ буде довгим і дуже кривавим – Міллі

01 липня 2023, 17:39
Контрнаступ ЗСУ буде довгим і дуже кривавим – Міллі
Контрнаступ Збройних сил України йде вперед, але він буде тривалим і "дуже кривавим".

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, повідомляє The Guardian.

"Генерал армії Марк Міллі повідомив Національному пресклубу у Вашингтоні, що контрнаступ "неухильно просувався вперед, свідомо прокладаючи собі шлях через дуже складні мінні поля... 500 метрів на день, 1000 метрів на день, 2000 метрів на день і так далі", - пише видання.

Генерала не здивувало, що прогрес був повільнішим, ніж передбачали, пише The Guardian. 

"Війна на папері і реальна війна - це різні речі. На справжній війні гинуть реальні люди. Справжні люди стоять на передовій і справжні люди сидять у цих машинах. Справжні тіла розриваються на шматки від вибухівки", - заявив генерал Міллі.

"Я казав, що це займе шість, вісім, 10 тижнів, це буде дуже важко. Це буде дуже довго і дуже, дуже криваво. І ніхто не повинен мати жодних ілюзій з цього приводу", - додав Міллі.

ЗСУконтрнаступміллі

Останні матеріали

Політика
"Ми отримали танки не для того, щоб вони їздили на парадах" – Головком ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю Washington Post
30 червня 2023, 19:00
Ескалація чи агонія. путін від безсилля може піти на
Політика
Ескалація чи агонія. путін від безсилля може піти на "ядерний інцидент". Як діяти Заходу? – аналізує Іво Даалдер
30 червня 2023, 15:15
Під ударом – цивільні. російська практика ведення воєн добре відома ще зі Сирії. Але цього ніхто не хотів бачити – Том Купер
Політика
Під ударом – цивільні. російська практика ведення воєн добре відома ще зі Сирії. Але цього ніхто не хотів бачити – Том Купер
30 червня 2023, 10:00
Чи збирається росія розвалитися (знову...)? – Челс Міхта
Політика
Чи збирається росія розвалитися (знову...)? – Челс Міхта
29 червня 2023, 17:00
У кремля з'явилася нова піар-позиція: ніякого збройного заколоту не було – Джулія Девіс
Політика
У кремля з'явилася нова піар-позиція: ніякого збройного заколоту не було – Джулія Девіс
29 червня 2023, 13:00
Три логіки війни в Україні. Як у діях путіна переплелися імперіалізм, стратегія та мафіозне мислення – пояснює Еліот Коен
Політика
Три логіки війни в Україні. Як у діях путіна переплелися імперіалізм, стратегія та мафіозне мислення – пояснює Еліот Коен
29 червня 2023, 10:00
путін, Трамп, Україна: як Тімоті Снайдер став головним тлумачем наших темних часів – The Guardian ч.2
Політика
путін, Трамп, Україна: як Тімоті Снайдер став головним тлумачем наших темних часів – The Guardian ч.2
28 червня 2023, 19:40
Найбільший ворог України – невіра Заходу в можливість перемоги над путіним. Настав час це змінити – The Guardian
Політика
Найбільший ворог України – невіра Заходу в можливість перемоги над путіним. Настав час це змінити – The Guardian
28 червня 2023, 15:30
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється