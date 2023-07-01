Контрнаступ ЗСУ буде довгим і дуже кривавим – Міллі

Контрнаступ Збройних сил України йде вперед, але він буде тривалим і "дуже кривавим".

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, повідомляє The Guardian.

"Генерал армії Марк Міллі повідомив Національному пресклубу у Вашингтоні, що контрнаступ "неухильно просувався вперед, свідомо прокладаючи собі шлях через дуже складні мінні поля... 500 метрів на день, 1000 метрів на день, 2000 метрів на день і так далі", - пише видання.

Генерала не здивувало, що прогрес був повільнішим, ніж передбачали, пише The Guardian.

"Війна на папері і реальна війна - це різні речі. На справжній війні гинуть реальні люди. Справжні люди стоять на передовій і справжні люди сидять у цих машинах. Справжні тіла розриваються на шматки від вибухівки", - заявив генерал Міллі.

"Я казав, що це займе шість, вісім, 10 тижнів, це буде дуже важко. Це буде дуже довго і дуже, дуже криваво. І ніхто не повинен мати жодних ілюзій з цього приводу", - додав Міллі.