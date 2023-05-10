Контрнаступ ЗСУ може бути не останнім у війні з рф – Кулеба

Можливо, що після нього треба буде готуватися до нового наступу.

Очікуваний контрнаступ українських військ може бути не останнім у війні з росією.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтервʼю німецькому виданню Bild.

"Не вважайте цей контрнаступ останнім, тому що ми не знаємо, що з цього вийде. І якщо цим контрнаступом нам вдасться звільнити наші території, то наприкінці ви скажете, що це було останнє, а якщо ні, то треба готуватися до наступного контрнаступу", – сказав очільник зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, що британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі та держсекретар США Ентоні Блінкен заявили, що Велика Британія та Сполучені Штати підтримуватимуть Україну попри результати контрнаступу.