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Контрнаступ ЗСУ може бути не останнім у війні з рф – Кулеба

10 травня 2023, 18:17
Контрнаступ ЗСУ може бути не останнім у війні з рф – Кулеба
Фото: РБК-Україна
Можливо, що після нього треба буде готуватися до нового наступу.

Очікуваний контрнаступ українських військ може бути не останнім у війні з росією.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтервʼю німецькому виданню Bild.

"Не вважайте цей контрнаступ останнім, тому що ми не знаємо, що з цього вийде. І якщо цим контрнаступом нам вдасться звільнити наші території, то наприкінці ви скажете, що це було останнє, а якщо ні, то треба готуватися до наступного контрнаступу", – сказав очільник зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, що британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі та держсекретар США Ентоні Блінкен заявили, що Велика Британія та Сполучені Штати підтримуватимуть Україну попри результати контрнаступу.

 

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