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Контрнаступ ЗСУ можна вважати успішним – Єрмак

20 січня 2024, 13:45
Контрнаступ ЗСУ можна вважати успішним – Єрмак
Фото: Укрінформ
Андрій Єрмак наголосив, що "очікування від ЗСУ мають відповідати можливостям".

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що з урахуванням можливостей української армії, контрнаступ Збройних сил України був успішним. Він зазначив, що військові адаптуються до умов на фронті "переходять від наступу до оборони на кілька місяців". Наразі українські військові "не збираються зупинятися".   

Про це він розповів в інтерв'ю іспанській газеті El Mundo. 

Єрмак, на прохання журналістів прокоментувати негативні оцінки контрнаступу ЗСУ, наголосив, що "очікування мають відповідати можливостям".

"З урахуванням наданих можливостей  контрнаступ пройшов цілком успішно", - зауважив він.

Він також підкреслив, що у росії є дещо перевага повітрі завдяки більшої кількості літаків. А в ЗСУ натомість став помітним деякий дефіцит боєприпасів і протимінної техніки. 

"Війна не заморожена. Ми не збираємося зупинятися, поки не виграємо і не звільнимо всі наші території", - резюмував Андрій Єрмак.

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