Контрнаступ ЗСУ сповільнився. Зеленський назвав причину – CNN

Через повільне надходження західної зброї до України ворог виграє час і має змогу укріпити свої рубежі та замінувати території.

Президент Володимир Зеленський переконаний, що контрнаступ українських сил сповільнився через укріплену російську оборону та невисокі темпи постачання західної зброї до України.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю CNN.

"Я вдячний США як лідерам нашої підтримки, але я сказав їм, а також європейським лідерам, що ми хотіли б почати наш контрнаступ раніше, і для цього нам потрібна вся зброя і матеріальні засоби. Чому? Просто тому, що якщо ми почнемо пізніше, то це буде йти повільніше", – пояснив Зеленський.

За його словами, в деяких районах фронту українські військові не можуть "навіть подумати про те, щоб почати атаки", оскільки не мають "відповідної зброї".

Зеленський зауважив, що труднощі на полі бою тепер призводять до "згальмованого" контрнаступу.

"Я хотів би, щоб наш контрнаступ відбувся набагато раніше, тому що всі розуміли, що якщо контрнаступ розгорнеться пізніше, то більша частина нашої території буде замінована. Ми даємо ворогові час і можливість розставити більше мін і підготувати рубежі оборони", – наголосив президент.

Глава держави запевнив, контрнаступ триватиме за будь-яких обставин, однак час – наш ворог: "Що пізніше ми почнемо, то важче нам буде".

Відтоді, як росія розпочала своє повномасштабне вторгнення до України, президент благав західні уряди надати Києву сучаснішу зброю, зокрема тактичні ракетні системи далекого радіусу дії – зараз, а не пізніше.

"На деяких напрямках це дасть нам можливість почати контрнаступ. На деяких напрямках ми навіть не можемо думати про те, щоб піти у наступ, оскільки не маємо відповідної зброї. І кидати наших людей на розстріл російською далекобійною зброєю було б просто нелюдяно", – переконаний Зеленський.

Президент також знову наголосив на своїй просьбі про винищувачі F-16 американського виробництва. Сполучені Штати дозволили своїм союзникам розпочати навчання українських пілотів керувати цими літаками, але поки не дозволили союзникам реекспортувати їх до України.

"Справа навіть не в перевазі України в небі над росіянами. Йдеться лише про рівність. F-16 допомагають рухатися вперед не лише тим, хто на полі бою. Без прикриття з повітря дуже важко", – пояснив глава держави.