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Контрнаступ ЗСУ заплановано на 30 квітня – Newsweek

17 квітня 2023, 15:42
Контрнаступ ЗСУ заплановано на 30 квітня – Newsweek
Фото: Радіо свобода
Видання Newsweek опублікувало частину витоку "файлів Пентагону".

Американська розвідка, за словами журналістів, вважає, що втрата Бахмута стане "психологічним ударом" для Києва. Однак союзники впевнені, що зараз усі зусилля Сил оборони мають бути спрямовані на підготовку до масштабної операції.

Про це повідомляє  Newsweek.

Видання отримало понад чотири десятки розвідувальних документів, які були розкриті три тижні тому. Зокрема, там йдеться про дату планованого контрнаступу  30 квітня, проте вона зазначена лише як приблизний термін готовності дев’яти бригад ЗСУ. Причому цей документ уже був серед перших опрацьований іншими виданнями.

До того ж дата ймовірного контрнаступу грунтується не на реальних фактах, а на перехопленнях телефонних розмов.

У виданні йдеться, що американці ретельно стежать за ситуацією на полі бою в Україні, зокрема, за Бахмутом у Донецькiй областi. росіяни зосередили там свої основні сили у спробах взяти місто під свій контроль. Деякі дані з документів США свідчать, що воно справді повільно, але поступово переходить до рук окупантів.

"Його втрата буде психологічним ударом, але місто не є життєво важливим для війни. Сполучені Штати та їхні союзники дивляться у майбутнє, зайняті підготовкою України до весняного "контрнаступу", який, як йдеться в документах, має розпочатися наприкінці квітня", — йдеться у повідомленні.

Йдеться в американських документах і про втрати російських окупантів. Лише за лютий вони втратили 43 тисячі людей і ще 180 тисяч зазнали серйозних поранень. Це набагато більше, ніж чисельність особового складу рф у перші дні війни.

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