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ПОЛІТИКА

Контррозвідка СБУ атакувала дронами російські літаки і системи ППО у Курську

27 серпня 2023, 17:05
Контррозвідка СБУ атакувала дронами російські літаки і системи ППО у Курську
Фото: unian.ua
Уражено вісім цілей.

Військова контррозвідка Служби безпеки України в ніч на неділю, 27 серпня, атакувала Курський аеродром рф.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"16 дронів-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 і одному МІГ-29. Також серед уражених цілей - радари комплексу С-300 і два "Панцири", - повідомило виданню джерело в СБУ.

За даними співрозмовників журналістів, майже всі безпілотники долетіли до своїх цілей. За попередньою інформацією, три з них  збила російська протиповітряна оборона. Натомість у рф повідомили про щонайменше 13 вибухів.

20 серпня близько третьої години ночі в російському Курську в районі залізничного вокзалу пролунав гучний вибух.  Всередині його приміщення - бите скло. Очевидці розповідали, що перед вибухом чули специфічний звук польоту БПЛА.

СБУдрониатакаКурський аеродром

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