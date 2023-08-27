Контррозвідка СБУ атакувала дронами російські літаки і системи ППО у Курську

Уражено вісім цілей.

Військова контррозвідка Служби безпеки України в ніч на неділю, 27 серпня, атакувала Курський аеродром рф.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"16 дронів-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 і одному МІГ-29. Також серед уражених цілей - радари комплексу С-300 і два "Панцири", - повідомило виданню джерело в СБУ.

За даними співрозмовників журналістів, майже всі безпілотники долетіли до своїх цілей. За попередньою інформацією, три з них збила російська протиповітряна оборона. Натомість у рф повідомили про щонайменше 13 вибухів.

20 серпня близько третьої години ночі в російському Курську в районі залізничного вокзалу пролунав гучний вибух. Всередині його приміщення - бите скло. Очевидці розповідали, що перед вибухом чули специфічний звук польоту БПЛА.