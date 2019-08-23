Контррозвідники СБУ затримали двох українок-інформаторок "ЛНР"

"Встановлено і у ході досудового розслідування отримано докази, що мешканка підконтрольної українській владі території Луганщини збирала інформацію про сили та засоби українських силових структур і Збройних Сил, які здійснюють відсіч збройній агресії проти нашої країни"

Контррозвідники Служби безпеки України припинили протиправну діяльність двох українських громадянок, які забезпечували терористичні угруповання "ЛНР" розвідувальними даними про підрозділах, задіяних в операції Об'єднаних сил.

"Встановлено і у ході досудового розслідування отримано докази, що мешканка підконтрольної українській владі території Луганщини збирала інформацію про сили та засоби українських силових структур і Збройних Сил, які здійснюють відсіч збройній агресії проти нашої країни. Отримані дані вона передавала іншій громадянці України – бойовику так званої 4 ОМСБр 2 АК "НМ" терористичної організації "ЛНР", - повідомили у Службі безпеки України.

Зараз обом громадянкам повідомили про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Матеріали справи передані до суду.

Раніше контррозвідка Служби безпеки затримала в Маріуполі офіцера запасу Збройних сил України, підозрюваного у роботі на російську ФСБ.

Нагадаємо, що у Станиці Луганській помітили переодягнених у цивільне російських військових.