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Контртерористичний режим це спроба кремля применшити масштаб нападу ЗСУ – ISW

11 серпня 2024, 10:39
Контртерористичний режим це спроба кремля применшити масштаб нападу ЗСУ – ISW
Режим КТО був введений у трьох областях рф.

 

Ймовірно, путін, призначив директора ФСБ Бортнікова керувати КТО, тому що той зарекомендував себе як "ефективний менеджер" під час криз, які загрожували внутрішній стабільності рф і кремлівському режиму. 

Про це пишуть у зведенні аналітики Інституту вивчення війни

"Оголошення в трьох прикордонних областях рф режиму контртерористичної операції (КТО), а не воєнного стану говорить проо те, що кремль спробує применшити масштаби українського вторгнення у Курську область", - йдеться в звіті.  

Режим КТО був оголошений 9 серпня в Білгородській, Брянській і Курській областях через вторгнення ЗСУ на територію росії. Це  демонструє небажання кремля вживати більш радикальних заходів у відповідь на ситуацію на кордоні. 

На думку аналітиків, путін, очевидно, призначив директора ФСБ Бортнікова керувати КТО, тому що той зарекомендував себе як "ефективний менеджер" під час криз, що загрожували внутрішній стабільності рф та кремлівському режиму.

Разом з тим, складна схема керівництва контр терористичною операцією силами ФСБ може знизити ефективність російської відповіді на цю українську операцію.

Також не зрозумілий склад задіяних російських сил: це і призовники, що перебували в Курській області, і частини угруповання північних військ, і підрозділи, перекинуті в Курську область з менш пріоритетних фронтових районів України.

Все це може посилювати дезорганізацію дій росії, вважають в ISW. 

Нагадаємо, що вчора, 10 серпня, на території Брянської, Курської та Бєлгородської областей рф ввели режим контртерористичної операції (КТО).

 
війна в УкраїніКурська область

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