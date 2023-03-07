Концерн Heineken вибачився і продовжив роботу в рф

Хоча рік тому, після повномасштабного вторгнення росії до України, концерн пообіцяв залишити російський ринок.

Нідерландський пивоварний концерн Heineken продовжує працювати у терористичній росії і навіть розширює там свій бізнес.

Про це повідомляє місцеве агентство NOS, посилаючись на відповідні заяви Heineken .

У новій заяві концерн докладніше розповідає про розвиток своєї діяльності в рф. Минулого місяця дослідження Follow the Money показало, що Heineken випустив нові продукти, тоді як компанія пообіцяла залишити росію ще рік тому. Зазначається, що дозвіл на запуск нових продуктів російському підрозділу видавався зі штаб-квартири Heineken. Це було необхідно для того, щоб знайти нового покупця та уникнути банкрутства.

У компанії заявляють, що сам бренд Heineken негайно прибрали з російського ринку. Але якби нові продукти не замінили його, це могло б означати ліквідацію російського підрозділу і понад 1700 співробітників залишилися б без роботи.

"Ми розуміємо, що це породило плутанину та сумніви щодо нашого зобов’язання залишити росію. Ми приносимо вибачення за це", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що 23 лютого нідерландський пивоварний концерн Heineken повідомив, що планує завершити вихід з рф у першій половині 2023 року.