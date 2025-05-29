Координуємось із партнерами і готуємо зустрічі цього тижня – Зеленський

Президент провів нараду з міністром оборони, головою МЗС та керівником ОП щодо дипломатичної роботи.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона сьогодні проводила розмови з американськими та європейськими партнерами і було домовлено про зустрічі на поточному тижні.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

"Провів сьогодні нараду з міністром оборони Умєровим, міністром закордонних справ Сибігою та керівником Офісу Єрмаком щодо дипломатичної роботи. Фактично кожного дня координуємось із нашими партнерами та готуємо зустрічі ще на цьому тижні", - сказав Зеленський.