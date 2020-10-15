Копію першої збірки п'єс Шекспіра продали на аукціоні за майже $10 млн

На аукціоні Christieʼs у Нью-Йорку за 9, 97 мільйонів доларів продали одну з шести відомих копій першої збірки п'єс британського драматурга Вільяма Шекспіра, яку видали у 1623 році.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на аукціонний дім Christieʼs.

Збірку «Комедії, історії та трагедії» уклали друзі драматурга вже після його смерті. У ній є 36 п'єс: 17 надрукованих за життя, одну — після смерті та 18 — які раніше не публікувалися і могли бути втраченими. Серед них Макбет» і «Юлій Цезар».

Крім того, збірку Шекспіра продали за рекордну ціну як для друкованої літератури. Минулий рекорд теж належав збірці драматурга, яку продали за 6,16 мільйонів доларів у 2001 році.

Придбав «Комедії, історії та трагедії» американський приватний колекціонер Стівен Ловентейл — засновник крамниці рідкісних книжок та фотографій XIX століття.

«Для мене честь придбати одну з небагатьох повних копій цієї епохальної збірки. Вона буде центральним елементом великої колекції інтелектуальних досягнень людини», — розповів Ловентейл.

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