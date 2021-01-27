Корабель NASA "попрощається" з астероїдом Бенну у травні

Космічний корабель OSIRIS-Rеx від Національного агентства США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) 10 травня покине орбіту астероїда Бенну та вирушить на Землю.

Як запланували в NASA, корабель має дістатися Землі 24 вересня 2023 року, передає Укрінформ.

Зазначається, що рішення "попрощатися" з астероїдом саме в травні спричинене прогнозовано максимально сприятливими умовами орбітальної механіки на той момент.

"Якщо ми покинемо Бенну в травні, то зекономимо для OSIRIS-REx максимальний об’єм палива. Воно знадобиться для виходу на курс зближення із Землею", - зазначив заступник керівника місії OSIRIS-REx Майкл Моро.

За словами спеціалістів місії, зекономивши паливо, зонд зможе ще раз підлетіти до поверхні астероїда та зробити нові знімки його поверхні, які згодом можна буде порівняти з фотографіями, зробленими у 2019 році.

"OSIRIS-REx вже здійснив неймовірні наукові відкриття. Ми радіємо тому, що місія планує ще один обліт астероїда Бенну з метою збору інформації щодо того, як астероїд відреагував на забір ґрунту та змоги правильно попрощатися", - резюмувала керівник планетологічного відділу NASA Лорі Глейз.

Як повідомлялося, космічний корабель OSIRIS-Rеx розпочав свою місію у вересні 2016 року, а в 2018 він вийшов на орбіту астероїда Бенну, де два роки потому йому вдалося зібрати ґрунт з астероїда, а також виявити на ньому сліди води.

Астероїд Бенну має велике значення для вчених на Землі в контексті вивчення історії формування Всесвіту, адже вважається, що він впродовж мільярдів років залишався недоторканим, і його дослідження дозволить зрозуміти процес формування Сонячної Системи.

Нагадаємо, що у NASA показали, як торкнулися астероїда