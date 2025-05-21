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Корабль рф виконував “підозрілі маневри” поблизу кабелю до Швеції – Туск

21 травня 2025, 15:07
Корабль рф виконував “підозрілі маневри” поблизу кабелю до Швеції – Туск
Фото: Shutterstock
Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що кабель належить польському оператору мережі PSE.
російський корабель з “тіньового флоту”, що підпадає під санкції, здійснював підозрілі маневри поблизу електропроводки, що з'єднує Польщу зі Швецією.
 
Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на соцплатформі X, пише Reuters.
 
Після ефективного втручання наших військових корабель поплив до одного з російських портів”, – додав він. 
 
За словами Туска, до місця події прямував катер ВМС Польщі "Гевеліуш".
 
Підводний кабель потужністю 600 мегават з'єднує шведське узбережжя поблизу Карлсгамна з Усткою на півночі Польщі та дозволяє обом мережам покладатися на транскордонні постачання, коли електроенергія дешевша в іншій системі.
 
НАТО посилило безпеку в Балтійському регіоні після серії інцидентів, в яких було пошкоджено силові кабелі, телекомунікаційні лінії та газопроводи після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року.
 
Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що кабель належить польському оператору мережі PSE.
 

 

війна в Україніросія окупантиДональд Туск

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