CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСудна Другої постійної протимінної групи НАТО увійшли в акваторію Чорного моря.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кораблі протимінної групи НАТО увійшли у Чорне море
Плавбаза Werra під час перебування в Чорному морі відвідає порти Бургас і Варна в Болгарії
Фото: gunes.com
До її складу входять плавбаза військово-морських сил Німеччини Werra, мінний тральщик ВМС Туреччини Akcakoca, а також румунський і болгарський мінні тральщики, інформує Gunes.
Плавбаза Werra під час перебування в Чорному морі відвідає порти Бургас і Варна в Болгарії.
Нагадаємо, що американський ракетний есмінець USS Дональд Кук (Donald Cook) 19 січня розпочав свій шлях через протоку Дарданелли і направляється в Чорне море.
Додамо, що у середу, 9 січня, у Чорне море увійшов бойовий корабель Північного флоту Росії.
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