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Кораблі протимінної групи НАТО увійшли у Чорне море

Плавбаза Werra під час перебування в Чорному морі відвідає порти Бургас і Варна в Болгарії
Судна Другої постійної протимінної групи НАТО увійшли в акваторію Чорного моря.
Кораблі протимінної групи НАТО увійшли у Чорне море Фото: gunes.com

До її складу входять плавбаза військово-морських сил Німеччини Werra, мінний тральщик ВМС Туреччини Akcakoca, а також румунський і болгарський мінні тральщики, інформує Gunes.

Плавбаза Werra під час перебування в Чорному морі відвідає порти Бургас і Варна в Болгарії.

Нагадаємо, що американський ракетний есмінець USS Дональд Кук (Donald Cook) 19 січня розпочав свій шлях через протоку Дарданелли і направляється в Чорне море.

Додамо, що у середу, 9 січня, у Чорне море увійшов бойовий корабель Північного флоту Росії.

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19 02 2019 15:55
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