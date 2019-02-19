Кораблі протимінної групи НАТО увійшли у Чорне море

Плавбаза Werra під час перебування в Чорному морі відвідає порти Бургас і Варна в Болгарії

Судна Другої постійної протимінної групи НАТО увійшли в акваторію Чорного моря.

До її складу входять плавбаза військово-морських сил Німеччини Werra, мінний тральщик ВМС Туреччини Akcakoca, а також румунський і болгарський мінні тральщики, інформує Gunes.

Плавбаза Werra під час перебування в Чорному морі відвідає порти Бургас і Варна в Болгарії.

Нагадаємо, що американський ракетний есмінець USS Дональд Кук (Donald Cook) 19 січня розпочав свій шлях через протоку Дарданелли і направляється в Чорне море.

Додамо, що у середу, 9 січня, у Чорне море увійшов бойовий корабель Північного флоту Росії.