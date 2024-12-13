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Кордон Фінляндії та росії контролюватимуть дрони

13 грудня 2024, 11:11
Кордон Фінляндії та росії контролюватимуть дрони
Фото: korrespondent.net
Єврокомісії виділила Фінляндії додаткові кошти на безпілотники для контролю за кордоном

Фінляндія посилить спостереження на кордоні з росією за допомогою безпілотників, закупівлю яких фінансує Єврокомісія.

Про це повідомило Uutissuomalaisen.

Уточнюється, що фінансування від Єврокомісії у розмірі 50 млн євро, про виділення якого повідомлялося напередодні, "поліпшить можливості прикордонної служби країни виявляти дрони та запобігати їх появі".
 
Як пояснив представник фінської прикордонної служби Кіммо Ахвонен, кошти Єврокомісії підуть не лише на безпеку, а й на підтримку поточної діяльності. Так, частина суми буде спрямована на розвиток радіотехнічного спостереження та забезпечення безпечної передачі даних, а також на придбання різноманітних патрульних автомобілів та позашляховиків.
 
11 грудня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила про виділення 170 млн євро для посилення охорони кордонів країн ЄС, які є сусідами  росії та білорусі, з метою протидії міграції. Фінляндія отримає з цих грошей 50 млн. євро, повідомило фінське МВС.
Фінляндіявійна в Україніросія окупанти

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