Кордон між Естонією та рф закрили для руху транспорту

Від 1 лютого припинився рух транспорту автомобільним мостом, що з'єднує російський Івангород і естонську Нарву.

росія закрила кордон з Естонією для автотранспорту. Причина такого кроку – ремонт КПП в Івангороді, який, як очікується, триватиме до кінця 2025 року.

Про це повідомляє ERR.

Департамент поліції та прикордонної охорони (PPA) Естонії прогнозує, що кількість перетинів кордону скоротиться до 20 відсотків, хоча не виключено і зворотного ефекту.

"Наразі на пішохідному терміналі відбувається збільшення площі зони митного контролю та покращення умов роботи митного контролю. Якщо частка пішоходів збільшиться, митниця працюватиме ефективніше і зможе краще виконувати свої завдання", - розповів керівник прикордонного пункту в Нарві Марек Лійва.

Останнім часом кількість перетинів через естонсько-російську становила, за даними PPA, близько 4000 осіб на день.

На естонській стороні кордону вночі було встановлено загороджувальні елементи, що перешкоджають потенційному руху автотранспорту. Автобусне сполучення між Таллінном і Санкт-Петербургом збережеться, але пасажири будуть змушені перетинати кордон пішки і міняти автобуси: територією Естонії їх вестиме один, а росією - інший.

"Автобус довезе пасажирів до пункту перетину кордону з одного боку, вони перетнуть кордон пішки, а потім на іншому боці вже інший автобус продовжить шлях. Такий перетин кордону займе від півтори до двох годин", - сказав член правління Lux Express Інгмар Роос.