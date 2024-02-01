Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Кордон між Естонією та рф закрили для руху транспорту

01 лютого 2024, 12:07
Кордон між Естонією та рф закрили для руху транспорту
Фото: Scanpix / Postimees
Від 1 лютого припинився рух транспорту автомобільним мостом, що з'єднує російський Івангород і естонську Нарву.

росія закрила кордон з Естонією для автотранспорту. Причина такого кроку – ремонт КПП в Івангороді, який, як очікується, триватиме до кінця 2025 року.

Про це повідомляє ERR.

Департамент поліції та прикордонної охорони (PPA) Естонії прогнозує, що кількість перетинів кордону скоротиться до 20 відсотків, хоча не виключено і зворотного ефекту.

"Наразі на пішохідному терміналі відбувається збільшення площі зони митного контролю та покращення умов роботи митного контролю. Якщо частка пішоходів збільшиться, митниця працюватиме ефективніше і зможе краще виконувати свої завдання", - розповів керівник прикордонного пункту в Нарві Марек Лійва.

Останнім часом кількість перетинів через естонсько-російську становила, за даними PPA, близько 4000 осіб на день.

На естонській стороні кордону вночі було встановлено загороджувальні елементи, що перешкоджають потенційному руху автотранспорту. Автобусне сполучення між Таллінном і Санкт-Петербургом збережеться, але пасажири будуть змушені перетинати кордон пішки і міняти автобуси: територією Естонії їх вестиме один, а росією - інший.

"Автобус довезе пасажирів до пункту перетину кордону з одного боку, вони перетнуть кордон пішки, а потім на іншому боці вже інший автобус продовжить шлях. Такий перетин кордону займе від півтори до двох годин", - сказав член правління Lux Express Інгмар Роос.

Естоніявійна в Україніросія окупантикордон з рф

Останні матеріали

У тіні Трампа, путіна та Орбана. ЄС намагається об'єднати свої зусилля щодо допомоги Україні – Politico
Політика
У тіні Трампа, путіна та Орбана. ЄС намагається об'єднати свої зусилля щодо допомоги Україні – Politico
Переклад iPress – 01 лютого 2024, 11:32
Немає патової ситуації. Вибори в США і три можливі сценарії розвитку війни у 2024 році – Густав Грессель
Політика
Немає патової ситуації. Вибори в США і три можливі сценарії розвитку війни у 2024 році – Густав Грессель
Переклад iPress – 01 лютого 2024, 08:37
Червоний код. Як росія завойовуватиме країни Балтії – Ян Каллберг
Політика
Червоний код. Як росія завойовуватиме країни Балтії – Ян Каллберг
Переклад iPress – 31 січня 2024, 16:50
Проблеми на горі, які можуть стати трагедією для України. Про протистояння між президентом та головнокомандувачем ЗСУ – The Economist та Мік Раян
Політика
Проблеми на горі, які можуть стати трагедією для України. Про протистояння між президентом та головнокомандувачем ЗСУ – The Economist та Мік Раян
Переклад iPress – 31 січня 2024, 13:06
Як можна ефективно вбити російську нафтову економіку. Та поставити росію на коліна – Андерс Аслунд
Бізнес & Фінанси
Як можна ефективно вбити російську нафтову економіку. Та поставити росію на коліна – Андерс Аслунд
Переклад iPress – 31 січня 2024, 08:28
Утримувати, розбудовувати та завдавати удару. Візія відновлення переваги України у 2024 році – військові аналітики
Технології
Утримувати, розбудовувати та завдавати удару. Візія відновлення переваги України у 2024 році – військові аналітики
Переклад iPress – 30 січня 2024, 16:34
Українцям поки вдається відбивати атаки росіян на Авдіївку. Але російські війська тиснуть майже скрізь – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українцям поки вдається відбивати атаки росіян на Авдіївку. Але російські війська тиснуть майже скрізь – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 січня 2024, 12:11
Коли долю Європи вирішує меншість. Чи справді Конгрес покине Україну після того, як США згуртували світ, щоб допомогти українцям? – Енн Епплбом
Політика
Коли долю Європи вирішує меншість. Чи справді Конгрес покине Україну після того, як США згуртували світ, щоб допомогти українцям? – Енн Епплбом
Переклад iPress – 29 січня 2024, 16:18
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється