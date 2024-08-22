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Корея профінансує закупівлю 20 поїздів Інтерсіті+ для Укрзалізниці

22 серпня 2024, 18:32
Корея профінансує закупівлю 20 поїздів Інтерсіті+ для Укрзалізниці
Фото: te.org.ua
Умови кредитування корейським Фондом економічного розвитку та співробітництва будуть пільговими через критичність соціальної складової проєкту.

Верховна Рада ратифікувала Рамкову угоду між Україною та Кореєю стосовно кредитів від Фонду економічного розвитку та співробітництва на 2024-2029 роки. Рішення зокрема відкриє шлях до фінансування програми з розширення рухомого складу Укрзалізниці - закупівлі 20 електропоїздів класу Інтерсіті+. 

Про це інформує пресслужба Укрзалізниці у четвер, 22 серпня.

Програма отримала схвальну оцінку від експертів, залучених корейським Фондом економічного розвитку та співробітництва.

За домовленостями, загальна вартість програми становитиме близько $450 млн, включно із сервісним обслуговуванням поїздів протягом 5 років і поставкою поїздів у термін 18-24 місяці після підписання угоди.

Попередньо корейські виробники зацікавлені й розглянути варіанти часткової локалізації в Україні, що важливо для стимулювання вітчизняної економіки. Умови кредитування корейським Фондом економічного розвитку та співробітництва є пільговими, враховуючи критичність соціальної складової проєкту.

Також Укрзалізниця працюватиме й над модернізацією вже наявного рухомого складу, а також наголошує на важливості продовження державної інвестпрограми із побудови нового рухомого складу для далекого сполучення.

 
КореяУкрзалізницяІнтерсіті+

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