Корея профінансує закупівлю 20 поїздів Інтерсіті+ для Укрзалізниці
Верховна Рада ратифікувала Рамкову угоду між Україною та Кореєю стосовно кредитів від Фонду економічного розвитку та співробітництва на 2024-2029 роки. Рішення зокрема відкриє шлях до фінансування програми з розширення рухомого складу Укрзалізниці - закупівлі 20 електропоїздів класу Інтерсіті+.
Про це інформує пресслужба Укрзалізниці у четвер, 22 серпня.
Програма отримала схвальну оцінку від експертів, залучених корейським Фондом економічного розвитку та співробітництва.
За домовленостями, загальна вартість програми становитиме близько $450 млн, включно із сервісним обслуговуванням поїздів протягом 5 років і поставкою поїздів у термін 18-24 місяці після підписання угоди.
Попередньо корейські виробники зацікавлені й розглянути варіанти часткової локалізації в Україні, що важливо для стимулювання вітчизняної економіки. Умови кредитування корейським Фондом економічного розвитку та співробітництва є пільговими, враховуючи критичність соціальної складової проєкту.
Також Укрзалізниця працюватиме й над модернізацією вже наявного рухомого складу, а також наголошує на важливості продовження державної інвестпрограми із побудови нового рухомого складу для далекого сполучення.