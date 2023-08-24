Король Британії відвідає Францію через місяць

​​Король Великої Британії Чарльз III і його дружина, королева Камілла, вирушать до Франції 20-22 вересня.

Про це повідомляє агенція Reuters, посилаючись на Єлисейський та Букінгемський палаци.

Запланований державний візит короля в березні був скасований через напружені протести проти пенсійної реформи у Франції.

"Цей візит – честь для Франції, у той час, коли наша країна також прийматиме чемпіонат світу з регбі. Це стане свідченням глибини історичних зв'язків, що об'єднують наші дві країни та два наші народи, та сприятиме вшануванню французької майстерності та ноу-хау", - написано в заяві Єлисейського палацу.

"Цей візит знаменує спільну історію, культуру та цінності Сполученого Королівства та Франції", - прокоментував Букінгемський палац.

Візит повернувся до порядку денного, 20-21 вересня Чарльз і Камілла зустрінуться з президентом Еммануелем Макроном та його дружиною Бріжит у Парижі, а потім вони вирушать до міста Бордо на південному заході Франції 22 вересня.

Джерело Reuters повідомило, що програма візиту, великою мірою, буде схожа на ту, яка була запланована у березні.